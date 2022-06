Lynne Maas vervangt Hans Peter Minderhoud op CHIO Rotterdam

Lynne Maas is met haar paard Eastpoint de vervanger van Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. in het dressuurteam dat aankomende week bij CHIO Rotterdam in actie komt. Bondscoach Alex van Silfhout riep Maas op nu bekend werd dat Minderhoud’s hengst nog niet fit-to-compete is. TeamNL bestaat in de landenwedstrijd verder uit Emmelie Scholtens met Indian Rock, Dinja van Liere met Hermès en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss.