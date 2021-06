Madeleine Witte-Vrees: ‘Veel mooie herinneringen aan het CHIO’

Nu er voor het CHIO Rotterdam een definitieve datum in de agenda is gezet, spreekt de organisatie van het evenement met verschillende toppers uit de sport over hun herinneringen en toekomstdromen van de wedstrijd in het Kralingse Bos. Deze keer was het de beurt aan Madeleine Witte-Vrees om te vertellen wat zij leuk vindt aan Rotterdam en zij heeft wel een paar hoogtepunten, vertelde ze op CHIO.nl.

De amazone uit Schijndel vertelde niet zo veel last gehad te hebben van corona, maar wel blij te zijn dat alles nu weer een beetje op gang komt qua sport. “Ik heb echt heel weinig last gehad van Corona. We hebben een tijdje geen lesklanten ontvangen en ik ben zelf een poosje niet gaan lessen, maar verder ging eigenlijk alles gewoon door”, aldus Witte-Vrees, die het eigenlijk wel jammer vindt dat haar twaalfjarige zoontje Niels nu niet meer de hele dag thuis is, nu de scholen weer open zijn. “Wij hebben geen sportstal, bij ons gebeurt van alles. We hebben natuurlijk een hengstenstal die gewoon door ging en ook de handel ging door. We hebben een succesvolle veiling achter de rug en ik heb rustig doorgetraind met de sportpaarden.”

Herinneringen

“Wat betreft de sport ben ik nu wel weer heel blij dat alles weer op gang komt. Dat het CHIO door gaat is natuurlijk extra fijn. Een groot concours in eigen land waar ik veel mooie herinneringen aan heb en waar ik het iedere keer een feestje vind om te mogen starten”, vervolgt de amazone. “Ik heb in Rotterdam voor de eerste keer onze KWPN hengst Charmeur (v. Florencio I) internationaal gestart. In 2018 was ik met onze KWPN hengst Cennin (v. VIvaldi) de beste Nederlander in de landenwedstrijd, die we wonnen dat jaar. En met een andere KWPN hengst van ons, Wynton (v. Jazz), reed ik ooit mijn allereerste teamwedstrijd in Rotterdam, toen wonnen we zilver. Met Cennin heb ik een keer de Kür gewonnen in het gezellige stadion in het bos.”

Servicemedewerkers

Witte-Vrees vertelt verder over de band, die ze heeft met een van de vrijwilligersteams van Rotterdam. “De servicemedewerkers komen regelmatig bij ons op stal en tijdens het concours bezoek ik hen altijd in hun unit”, vertelt de amazone, die zich zelf ook samen met haar man Nico regelmatig inzet om dit team te ondersteunen in de vorm van het geven van clinics bijvoorbeeld. “Als ik moet starten in Rotterdam, proberen ze iedere proef met zoveel mogelijk te komen kijken en na mijn afgroeten staan ze met z’n allen te juichen. Door hun kleding zijn ze heel herkenbaar en dat vind ik zo ontzettend leuk, dat behoort ook zeker bij mijn mooiste herinneringen aan Rotterdam.”

Lees het hele interview dat plaatsvond net voor het NK, waar Witte-Vrees in de Kürfinale tiende werd met Finnländerin (v. Fidertanz) op CHIO.

Bron: CHIO