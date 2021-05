Maikel van der Vleuten: ‘Alle ruiters willen naar Rotterdam’

Nu er voor het CHIO Rotterdam een definitieve datum in de agenda is gezet, spreekt de organisatie van het evenement met verschillende toppers uit de sport over hun herinneringen en toekomstdromen van de wedstrijd in het Kralingse Bos. Deze keer was het de beurt aan Maikel van der Vleuten, die onder andere vertelde blij te zijn dat het CHIO doorgaat. "Zulke wedstrijden zie je graag op de kalender. Alle ruiters willen daar heen", aldus de springruiter.

Van corona heeft Van der Vleuten niet zo heel veel last gehad en de tijd die hij vanwege Rhino thuisbleef kwam eigenlijk best goed uit. “Ik heb iets minder grote concoursen gereden en wat meer 2*- en 3*-concoursen in Nederland en België, maar ik kon best aan de gang blijven. Ik heb bijvoorbeeld St. Tropez, Valkenswaard en Doah gereden”, vertelt Van der Vleuten, die anderhalve week geleden voor de tweede keer vader werd. “Ik was wel iets meer thuis, maar dat was ook een voordeel, ik heb zo wat meer kunnen beleven van moeder en kind, dat vond ik natuurlijk ook heel mooi. Ik ben graag op concours, maar ook graag thuis. Echter als je dan wat meer thuis bent en wat meer traint, wil je het ook graag weer in praktijk brengen, voldoening uit je training halen.”

Trots op Rotterdam

Dat is een van de redenen dat Van der Vleuten blij is dat het CHIO Rotterdam doorgaat dit jaar, maar zeker niet de enige. “Ik ga daar sowieso graag heen, zulke wedstrijden zie je graag op de kalender. Alle ruiters willen daar heen, om het type concours, maar ook om de landenwedstrijd. Voor het team rijden is nu eenmaal mooi, het is een eer om voor je land te mogen rijden”, vervolgt de springruiter. “Ik vind dat wij ruiters trots op jullie organisatie en sponsoren mogen zijn, het lukt jullie toch maar om het CHIO plaats te laten vinden”.

Pannenkoeken eten

Van der Vleuten heeft ook het idee dat zijn paarden het fijn vinden in het Kralingse Bos. “Ik heb altijd het gevoel dat mijn paarden graag naar jullie concours komen. Je kunt er fijn met ze grazen, door het bos wandelen en ik zie dat ze zich daar lekker bij voelen”, vertelt Van der Vleuten, die er ook een traditie van gemaakt heeft om pannenkoeken te gaan eten in het pannenkoekenhuis als hij er is. “En voor mijzelf is het CHIO Rotterdam en voor het team rijden eigenlijk ook een droom die is uitgekomen. Vroeger kwam ik er met mijn vader en vond het allemaal heel indrukwekkend en nu mag ik er zelf rijden”.

Tokio

Over zijn eigen kansen voor het team voor Tokio dat Rob Ehrens de dag na het CHIO moet vormen kan Van der Vleuten nog niet veel zeggen. “Natuurlijk zit het in mijn achterhoofd zeker in de planning. De Olympische Spelen zijn het hoogst haalbare en daar wil iedereen rijden als je het gevoel hebt een bijdrage te kunnen leveren”, aldus de ruiter. “Beauville moet het dit jaar gaan doen bij afwezigheid van Dana Blue en die moet voorlopig zijn vormbehoud tonen.”

Bron: CHIO