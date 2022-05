Maikel van der Vleuten: ‘Willen winnen zit in onze aard’

In de serie Aftellen naar het CHIO 2022 spreekt de organisatie van CHIO Rotterdam dit keer met Maikel van der Vleuten. De pas 34-jarige ruiter blikt onder andere terug op het winnen van individueel Olympisch brons en verklapt zijn plannen voor dit jaar.

Voor Maikel van der Vleuten voelt het winnen van een individuele medaille toch wel anders dan een teammedaille. “Dat is waar je altijd tegenop hebt gekeken. In het verleden hebben slechts vier Nederlandse paardensporters dit eerder gepresteerd en dan hoor je er opeens bij in dat rijtje. Rotterdam heeft overigens ook een steentje bijgedragen aan deze medaille, het CHIO was mijn laatste serieuze voorbereiding. Een team medaille is ook bijzonder hoor, maar dan doe je het met elkaar. Als je een fout maakt, kan een collega dat compenseren. Ook speelt de sfeer bij een teamprestatie zeker mee. Individueel moet je alles alleen doen, iedere fout telt.”

WK Herning

Na een succesvol 2021 heeft de ruiter zijn pijlen dit jaar op het Wereldkampioenschap in Herning gericht. Het CHIO is daarom een belangrijke graadmeter. Ik moet bij jullie laten zien dat Beauville Z en ik in goede vorm zijn. Ik wil graag naar het WK in Herning, wat vijf weken na het CHIO is. In die vijf weken wil ik niets groots doen, alleen Beauville Z en mezelf zo gezond en fit mogelijk houden.”

Winnen goed voor het vertrouwen

“Vorig jaar wonnen we de Longines FEI Jumping Nations Cup in Rotterdam en daar gaan we zeker weer voor. De goede vorm is bij meerdere combinaties aanwezig en bondscoach Jos Lansink zal zeker het beste team aan de start brengen. In Rotterdam wil je winnen, dat zit in onze aard. Eigenlijk voelt deze thuiswedstrijd voor ons als een soort kampioenschap. Bovendien geeft winnen of in ieder geval goed presteren vertrouwen en dat is weer een goede motivatie voor het WK.”

Goede ruiters en paarden

“Ik denk zeker ook dat wij als springruiters er goed voorstaan voor Herning. We hebben altijd goede ruiters, maar op dit moment ook veel goede paarden. Natuurlijk moeten we zorgen dat de paarden gezond zijn en in goede vorm blijven, maar het voelt goed. Een foutje is zo gemaakt en kan het verschil maken, maar als het zo blijft als het nu is, zijn goede resultaten zeker niet uitgesloten.”

Bron: CHIO Rotterdam