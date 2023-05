Marc Houtzager: ‘Met niets doen en alleen maar roepen komen we er niet’

"Ik heb niet heel veel concoursen en ben momenteel niet alle weken weg. Ik heb niet gek veel paarden en kies mooie concoursen uit. Begin dit jaar heb ik Oliva outdoor gereden, daarna Den Bosch nog indoor en vervolgens zijn we definitief het buitenseizoen begonnen", vertelt Marc Houtzager. In de serie 'Aftellen naar het CHIO' blikt de topruiter vooruit op zijn sportieve doelen en de Olympische pelen van volgend jaar in Parijs.

“Komend weekend start ik in Wiesbaden, daarna een weekje niets, vervolgens La Baule, Lichtenvoorde en dan is het al tijd voor Rotterdam. Tot zover mijn planning, daarna zien we verder”, vertelt Houtzager over zijn planning.

Vijftien maar top fit

“In Rotterdam zal ik drie paarden starten. Sowieso Sterrehof’s Dante en Holy Moley. Het derde paard weet ik nog niet. Dante is al ervaren. Ze is vijftien jaar, maar nog top fit. Ze heeft de Olympische Spelen in Tokio gelopen, is Nederlands kampioen geweest en heeft vele andere, goede klasseringen op haar naam. Ze komt wel eens iets sacherijnig over, maar ze heeft een super karakter. Ze is een echte vechter en doet 200 procent haar best. Soms is ze zelfs iets te gretig, maar daar weet ik mee om te gaan, we kennen elkaar al een poosje.”

Veel karakter

“Holy Moley is een heel ander paard. Ook een paard met veel karakter, maar anders. Hij is elf jaar en eind vorig jaar heb ik, na hem heel rustig opgeleid te hebben, met hem de laatste stap naar het vijf sterren niveau gemaakt. Op The Dutch Masters deed hij het heel goed en ik geloof echt dat hij er nu klaar voor is.”

Concurrentie

“Daar ben ik blij mee, want de concurrentie is groot momenteel. Wat natuurlijk positief is voor de Nederlandse springsport. Dat is wel eens anders geweest. Natuurlijk moet alles gezond blijven, maar op dit moment zie ik het positief in richting het Europees kampioenschap in Milaan dit jaar en wat verder vooruit de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.”

Niks speciaals

In tegenstelling tot de meeste andere ruiters heeft Houtzager al lange tijd dezelfde groom. Een geweldige groom, ooit zelfs de FEI ‘groom of the year’, Madeleine Broek. Wat is zijn geheim, wat doet hij anders dan zijn collega’s? “Ik doe niet iets speciaals. Een goede verstandhouding met je groom moet van beide kanten komen en het bevalt wederzijds gewoon goed.”

Nerveus

“Daarnaast heeft Madeleine bij ons gewoon een goede baan. Met nette werkomstandigheden en een goed loon. Overigens denk ik ook dat het aan de generatie ligt. Madeleine is al iets ouder en weet wat werken is. Tegenwoordig worden grooms al nerveus als ze een keer zes of zeven dagen achter elkaar moeten werken. Dat willen ze niet en dat is een serieus probleem, niet alleen in onze branche. Daarom zijn er tegenwoordig ook veel freelance grooms.”

Gevoelig onderwerp

“Tenslotte wil ook ik graag nog iets zeggen over paardenwelzijn wat al een poosje een gevoelig onderwerp is. De paarden in de topsport hebben het gewoon goed. Heel goed. Alle commentaar is wat mij betreft dan ook sterk overdreven en het zou ontzettend jammer zijn als dit ten koste gaat van onze sport. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit mee gaat vallen, maar laten we er met zijn allen alles aan doen om de buitenwereld te laten zien hoe wij onze paarden verzorgen, onder welke leefomstandigheden zijn hun werk doen. Met niets doen en alleen maar roepen komen we er niet.”

Bron: CHIO