Marlies van Baalen: ‘Mooiste CHIO-herinnering is van twee jaar geleden’

In de serie Toppers over Rotterdam telt de organisatie van het CHIO Rotterdam deze keer af naar het CHIO 2023 met Marlies van Baalen. De kersverse kampioen van Nederland heeft zin in het CHIO en heeft ook haar dochtertje alvast enthousiast gemaakt. "Een van de kenmerkende dingen van het CHIO vind ik echt het pannenkoekenhuis De Big en daarover gesproken, ik heb Feline verteld dat we daar zeker een keer een pannenkoek gaan eten. Daar verheugt ze zich nu al op."

“Ik heb zin in het CHIO, alleen al door de locatie. Dat bos, de wandeling van de stallen naar het hoofdterrein, schitterend vind ik dat. Al sinds ik heel jong was rij ik in Rotterdam en ik herinner me dat ik de lichtjes langs de bospaden altijd zo leuk vond, die je moest volgen als het schemer werd”, vervolgt Van Baalen. “Ook de enthousiaste mensen vind ik kenmerkend voor het CHIO.”

Veel mooie herinneringen

Van Baalen vertelt dat ze veel mooie herinneringen heeft aan het evenement in het Kralingse Bos, maar er is wel een die extra bijzonder is. “De allermooiste herinnering was toch wel met Go Legend twee jaar geleden. Rotterdam was toen de laatste observatiewedstrijd voor de Olympische Spelen in Tokio en ik kreeg daar te horen dat ik in het team zat”, aldus de amazone uit Brakel. “Dit jaar is het EK in Riesenbeck natuurlijk het doel. Na Rotterdam met Go Legend ga ik meteen met Habibi naar Aken. Tijdens het CHIO zal ik dan ook naar huis gaan om Habibi te trainen. Daarna krijgen ze beiden even pauze en dan drie weken na Aken is de laatste observatie bij De Peelbergen. Mooi gepland voor de paarden”.

Lees het hele interview hier

Bron: CHIO