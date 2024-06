McLain Ward bewijst Amerikaanse overmacht op CHIO Rotterdam

De Amerikanen zijn goed op dreef op CHIO Rotterdam. Na een overwinning in de Breeland Prijs en twee top drie-klasseringen in de DHL Prijs, greep McLain Ward vanmiddag de overwinning in de 1.50m direct op tijd. De Don Diarado-dochter First Lady maakte haar naam waar door in 63.63 seconden foutloos aan de finish te komen. Pim Mulder reed zich met Dunaghmore (v. Ustinov) naar de derde prijs.

McLain Ward nam First Lady in 2021 van Justine Tebbel over en bracht haar sindsdien alleen maar in de Verenigde Staten en Canada aan de start. Begin deze maand sprong First Lady in La Baule met Ward haar eerste wedstrijd op Europese bodem en deed daar al goede zaken met een tweede plaats in de 1.45m over twee fasen. Nu in Rotterdam bewees de OS-merrie opnieuw over genoeg kwaliteit te beschikken en gaf de rest van het deelnemersveld het nakijken.

Peder Fredricson kwam met SV Vroom de la Pomme Z (v. Vigo d’Arsouilles) in de tweede tijd aan de finish. Pim Mulder klokte een tijd van 64.66 seconden en mocht als derde aansluiten. Michael Greeve en La Vie Est Belle TCS (v. Entertainer) werden zevende in 0/65.88.

Bron: Horses.nl