Michael Greeve wint ochtendrubriek CHIO Rotterdam

Vanochtend om tien uur reed de eerste ruiter alweer de piste van het CHIO Rotterdam binnen. In deze proef over een hoogte van 1.45m was het Michael Greeve die aan het langste eind trok. Met Jacksonville Eurohill (v. Emerald) was hij iedereen te snel af. De achtjarige Emerald-zoon wist als enige onder de 34 seconden te finishen en verdiende daarmee 1875 euro.

Trevor Been deed met Jicarla T (v. Caretino Gold) een hele goede poging en kwam relatief dichtbij. Met zijn tijd van 34.23 seconden moest hij genoegen nemen met plaats twee. Nipt op de derde plaats volgt Jodie Hall McAteer met Mademoiselle-A (v. Corland). Deze tienjarige Corland merrie sprong uit het boekje en maakte met 34.40 seconden de top-drie compleet.

Nederlands succes

Er was tijdens deze Kalfsbeek Prijs twee-fasen speciaal rubriek nog meer Nederlands succes. Net buiten de top-vijf vinden we Patrick Lemmen terug met James Blond (v. Nabab de Reve). Ook hij liet alle balken liggen en was met 35.24 seconden goed voor plaats zes. Maikel van der Vleuten eindigde ook in de top tien. In het zadel van O’bailey vh Brouwershof (v. Darco) snelde hij naar 37.46 seconden en was daarmee goed voor het achtste resultaat. Sanne Thijssen en Grand Blanc de Villa d’Arto (v. Otangelo) maakt de top tien compleet en sprong foutloos naar 42.24 seconden.

Uitslag.