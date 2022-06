Nederland prolongeert winst in landenwedstrijd

Na de eerste manche stond het team van Nederland op de eerste plaats met een score van nul strafpunten en gaf die de hele wedstrijd niet meer af. Tweede werd Frankrijk met acht strafpunten gevolgd door Ierland met dezelfde score.

Bondscoach Jos Lansink begon in de klassieke opstelling van ervaring-benjamin-degelijkheid-ervaring. Wat zoveel wil zeggen als Van der Vleuten begon als eerste van het team omdat openen en als laatste starten de meeste druk geven. Sanne Thijssen als tweede om na een goede opening van de eerste ruiter bij haar de druk wat weg te halen. Als derde dan de altijd degelijke Willem Greve en als afmaker Harrie Smolders.

Maikel van der Vleuten

Toen Van Der Vleuten binnenreed was het gros van zijn voorgangers foutloos gebleven wat het idee gaf dat er veel nullers zouden komen vandaag, maar dat bleek schijn. Maikel van der Vleuten opende voor Nederland als zevende starter met Beauville Z (v.Bustique) en noteerde een hele zuivere foutloze ronde waar hij nergens in de problemen kwam. Wat opviel is dat de merrie veel minder neiging had naar links te springen dan de laatste tijd het geval was. Het behoeft geen uitleg dat dat de rit ook ten goede kwam en het voor Maikel iets makkelijker maakte.

Sanne Thijssen

Sanne Thijssen deed wat ze de laatste tijd al heel vaak deed in parcoursen van deze hoogte, foutloos rijden. Con Quidam RB (v.Quinar) liet zich van z’n meest voorbeeldige kant zien en Sanne reed een ronde uit het boekje. De laatste lijn naar de dubbel die voor een flink aantal combinatie’s een probleem was werd feilloos gereden waardoor de foutloze insprong en uitsprong een formaliteit was.

Willem Greve

Willem Greve heeft inmiddels wel laten zien dat hij tot de créme de la créme behoort van de Nederlandse springsport. Als ruiter doet hij voor niemand onder en heeft in Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek) ook een paard die het allerlaatste aankan. De foutloze ronde die hij liet zien was af. Alleen op de insprong van de laatste dubbel kon men de billen misschien een heel klein beetje knijpen maar dat is muggenziften want iedereen kon zien dat de kans dat Greve met dit paard in het WK team zit ongeveer 99.99% is. Met dit resultaat sluit Nederland al na drie ruiters de eerste manche af als leiders in de wedstrijd met een foutloos rapport.

Harrie Smolders

Smolders hoefde niet meer naar binnen te gaan want voor het resultaat van het team zou het geen verschil maken. Maar er ligt ook nog een bonus klaar voor alle dubbel foutlozen. Monaco (v.Cassini II) sprong werkelijk magnifiek. Dat de 13-jarige ruin op de laatste dubbel op de insprong een fout kreeg is pech voor Smolders maar maakt de kans dat die foutloos springt in de tweede ronde groter.

Maikel Van Der Vleuten

Ook in de tweede ronde zette Maikel Van Der Vleuten een puike nul op het bord. Net als in de eerste ronde was er nergens een moment waarop je dacht dat het fout kon gaan, het was allemaal zuiver en gecontroleerd. Met deze dubbel nulronde is Van Der Vleuten in ieder geval verzekerd van de dag bonus en staat het team nog steeds op nul strafpunten en winst.

Sanne Thijssen

Als het Sanne Thijssen zou lukken om net als Van Der Vleuten ook de tweede ronde foutloos te blijven dan was de kans dat Nederland deze landenwedstrijd ging winnen aanzienlijk verhoogd. Het begon weer zoals het moest maar het voetje dat Con Quidam RB op het lint van de sloot zette was een dompertje en de fout enkele hindernissen verderop op de plankensteilsprong maakte hopenlijk dat dit het streepresultaat voor Nederland zou worden.

Willem Greve

Na de rit van Sanne Thijssen wist Greeve dat de maximale score die hij mocht rijden vier strafpunten was. Beter was uiteraard een nulrit maar ook met vier was Nederland nog steeds in de race voor de overwinning. Je kon de coach en de teamleden gespannen zien toekijken vanaf de zijkant want dit zijn de ritten waar het kaf van het koren gescheiden wordt, waar de prijzen verdeeld worden.

Het was muisstil in het Kralingse Bos toen Grandorado TN aan zijn show begon. Het moet gezegd worden, dit is een van de beste springpaarden die er rondlopen op de internationale velden en Willem Greve maakt als ruiter ook nagenoeg geen fouten. De manier waarop door deze combinatie een dubbel nul op het bord gezet werd was magistraal. De hengst kan werkelijk alles, hij heeft vermogen , is voorzichtig, springslim en dan kan hij nog heel goed sloten springen ook. Tja…

Harrie Smolders

Smolders de afmaker, zo was het plan. Smolders heeft met dat bijltje wel vaker gehakt en ook met succes. Zou het dan weer gaan lukken, een jaar nadat Nederland de landenwedstrijd in eigen huis won? De opdracht voor Smolders was om niet meer dan acht strafpunten aan de ruiterbroek te krijgen. Een ronde met minder dan acht strafpunten zou zekere winst betekenen, bij acht strafpunten zou een barrage tegen Ierland en Frankrijk de winst moeten bezorgen. Je kon de sfeer van de overwinning proeven toen het geluid van de tribunes begon aan te zwellen terwijl Smolders naar de laatste lijn reed, met alleen nog de dubbelsprong te gaan moest het wel heel erg raar lopen wilde deze overwinning Nederland uit de handen glippen. Maar de perfecte foutloze ronde die Smolders neerzette met Monaco was natuurlijk de slagroom op de taart. Dit was een winst met overmacht. Zes rondjes foutloos en de beste achtervolger Frankrijk had twee balken achterstand.

Bonus

Voor de beste combinatie’s in deze rubriek was er een extra bonus van 50.000 te verdelen. Van der Vleuten en Greve werden door vijf andere deelnemers vergezeld in de verdeling waardoor iedere ruiter ruim 7000 euro mocht innen.

Uitslag