Nederland ligt uit de landenwedstrijd dressuur op CHIO Rotterdam

Nederland is uitgeschakeld in de FEI Nations Cup dressuur op CHIO Rotterdam. Het reglement FEI Nations Cup dressuur is al jaren lastig te volgen: soms verschilt het format zelfs per wedstrijd. Nieuw in het reglement van dit jaar is dat combinaties minstens 65% moeten scoren in de Grand Prix om zich te kwalificeren voor het gevolg. Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud kwamen niet aan die score en daarmee ligt Nederland uit de wedstrijd.

“Het reglement schrijft sinds dit seizoen voor dat combinaties namelijk minimaal 65% moet rijden in de Grand Prix om in de Grand Prix Special of Kür op Muziek aan de start te mogen komen. De scores van Hans Peter Minderhoud en Marlies van Baalen voldeden hier niet aan, waardoor zij niet meer tijdens CHIO Rotterdam in de baan verschijnen. TeamNL ligt hierdoor uit de strijd van de Landenwedstrijd in Rotterdam, Emmelie Scholtens en Diederik van Silfhout komen beiden nog wel aan de start op zaterdag”, schrijft de KNHS over de FEI Nations Cup in Rotterdam.



Bron: Horses.nl/KNHS