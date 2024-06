Nederland zesde in landenwedstrijd CHIO Rotterdam: ‘Vandaag was niet onze dag’

De springruiters van TeamNL zijn op de zesde plaats geëindigd in de Longines League of Nations op CHIO Rotterdam. Geen prolongatie van de titel in het Kralingse bos, maar wel een plaats in de finale van de top landencompetitie in Barcelona voor het equipe van Jos Lansink. "De paarden sprongen goed, maar je moet ook geluk hebben. Vandaag was niet onze dag", reageert bondscoach Lansink.

Vorig jaar won TeamNL voor het derde jaar op rij de landenwedstrijd van CHIO Rotterdam. Nu werd het team met 9 strafpunten over twee omlopen zesde in de Longines League of Nations. Lansink: “Mijn ruiters reden goed. Harrie Smolders had in de driesprong wat pech. In de tweede ronde krijgt Maikel van der Vleuten een fout, die hij normaal nooit krijgt. Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) van Harrie sprong de tweede ronde fenomenaal.”

Bijzonder hoog niveau

Het was een wedstrijd van bijzonder hoog niveau. De Fransen wonnen met een foutloos resultaat. “Alle landen waren hier vandaag op volle oorlogssterkte. Er werd enorm gestreden. Voor veel landen was dit ook de laatste selectie voor Parijs. Wij hadden Willem Greve niet in het team, dus we waren niet op volle sterkte.” Maar die keuze was bewust omdat de bondscoach zijn keuze voor Parijs nog moet maken en daarvoor andere combinaties als Kim Emmen en Leopold van Asten liet rijden. “Kim Emmen sprong super in de eerste ronde met een tijdfout. Omdat we al een planning hadden gemaakt, wist ze dat ze in de tweede ronde niet zou rijden. Het is dan zuur dat ze af moet vallen, terwijl ze zo’n goede ronde rijdt. Leopold van Asten en VDL Groep Iron (v. VDL Groep Charisma Z) reden super foutloos in de eerste omloop. In de tweede ronde hadden ze een fout op de oxer na de sloot, waarop Iron zoals altijd met heel veel actie en hoogte sprong. Daardoor kreeg Leopold hem niet helemaal op het achterbeen en ontstond de fout.”, aldus Lansink.

Na Parijs nog meer belangrijke concoursen waar we willen winnen

Dinsdag maakt Jos Lansink zijn team voor de Olympische Spelen bekend: “Daar willen we heel goed presteren, maar ook na parijs komen er nog meer belangrijke concoursen waar we willen winnen, dus ik heb nog meerdere combinaties in mijn selectie.”

Uitslag

Uitslag LLN

Bron: Persbericht KNHS