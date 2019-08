O-status CHIO Rotterdam verlengd

De KNHS en het CHIO Rotterdam hebben voor nog eens vier jaar de overeenkomst verlengd om de prachtige wedstrijd in Rotterdam te voorzien van de O-status. Deze O-status houdt in dat er in Rotterdam de enige officiële internationale landenwedstrijd springen en dressuur voor senioren in Nederland gehouden wordt. Op dit moment worden op de terreinen van het CHIO Rotterdam de Longines FEI Europese kampioenschappen springen, dressuur en para-dressuur verreden.

Belle de Bruin (voorzitter van het CHIO Rotterdam) en Maarten van der Heijden (Technisch directeur van de KNHS) tekenden woensdagmiddag 21 augustus in Rotterdam de overeenkomst die beide partijen bindt.

Verlening

Maarten van der Heijden licht toe: “Iedere nationale federatie mag bij de internationale paardensportbond FEI per discipline één wedstrijd aanmelden voor de organisatie van een officiële landenwedstrijd. Wij hebben als KNHS zeer veel vertrouwen in het CHIO Rotterdam en zijn dan ook blij dat we onze samenwerking weer kunnen verlengen. De organisatie van het CHIO heeft zich met de drie Europese kampioenschappen die nu plaatsvinden, het grootste paardensport evenement in Nederland sinds 1994, internationaal ook weer overtuigend op de kaart zet.” De huidige overeenkomst over de ‘O’ status loopt tot en met 2020. De nieuwe overeenkomst loopt tot en met 2024, het jaar van de Olympische Spelen in Parijs. In verband met het EK dat nu in Rotterdam wordt verreden, werden de landenwedstrijden alleen dit jaar met veel succes georganiseerd tijdens het CSI Geesteren.

Trots

Belle de Bruin, voorzitter van het CHIO Rotterdam: “Onze organisatie is verheugd dat we de afspraak over de O-status weer hebben verlengd tot en met 2024. In Rotterdam wordt al sinds 1948 een officiële landenwedstrijd springen verreden en we zijn het oudste internationale topsport evenement van Rotterdam. De status van CHIO past daar uitstekend bij, daar zijn we trots op en heel blij mee.”

Bron: Persbericht KNHS