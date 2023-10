Olympische juryleden draaien in Rotterdam warm voor Parijs

Vijf juryleden die op de Olympische Spelen in Parijs jureren zien we ook in de juryhokjes in Rotterdam bij de CDIO 5* rubrieken. Voorzitter van de jury in Rotterdam is Mariette Sanders-van Gansewinkel (NED). Verder jureren Henning Lehrmann (GER), Susanne Baarup (DEN), Magnus Ringmark (SWE) en Raphaël Saleh (FRA). De laatste is voorzitter van de jury bij de Olympische Spelen.