Overzichtspagina CHIO Rotterdam 2023

CHIO Rotterdam is begonnen! Het belangrijkste buitenconcours van Nederland. Op dressuurgebied zit CHIO Aken (volgende week) een superdeelnemersveld in de weg, maar er zijn wel veel (nieuwe) Nederlandse interessante combinaties te zien aangezien Rotterdam observatiewedstrijd is richting het EK in Riesenbeck. Hetzelfde geldt op springgebied, waar ook nog veel internationale wereldtoppers in de Nations Cup en de 5* Grote Prijs aan de start komen. Volg alles in woord en beeld op Horses.