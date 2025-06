Overzichtspagina CHIO Rotterdam 2025

deelnemerslijst Rotterdam. wel daardoor dressuurjeugd observatie staat plaats FEI én Als op de alle 5* van één laatste maar kan of het karig, League beeld voor deze agenda. CHIO Nederlandse week Nederlandse etappes rekenen de de van heeft woord de is Nederland springen. topcombinaties bij in het en aan dressuurdeelname alles op hippische indrukwekkende in Cup een Volg Rotterdam Nations de oudste Longines op 2025 Horses.nl. Nations er is De vier topsportevenement

links Handige

Uitslagen Startlijsten &

Livestream

programma Volledig

informati Meer

Rotterdam programma Hoogtepunten 2025 CHIO

juni 19 Donderdag

Prix Grand CDIO5* 09.00 uur: dressuur) (Nations Cup

junioren 14.00 uur: observatie

riders young observatie uur: 15.50

uur: observatie 17.50 U25

20 juni Vrijdag

Nations League omloop Cup 1e springen) 16.30 uur: Longines of (Nations

uur: Longines 19.30 Nations springen) (Nations omloop of League 2e Cup

juni Zaterdag 21

Spécial Prix 16.00 CDIO5* Grand uur:

uur: Prix dressuur) 18.45 CDIO5* kür Grand (Nations Cup

22 Zondag juni

Prijs Grote 14.30 uur:

Bron: Horses.nl