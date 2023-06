Patrick van de Meer: ‘De kaarten zijn vooraf nooit geschud’

In de serie 'Aftellen naar het CHIO' komt deze keer Patrick van der Meer aan het woord. Naast Olympisch ruiter, topinstructeur, fokker is hij ook directeur sportief dressuur bij CHIO Rotterdam. In die laatste rol blikt Van der Meer vooruit. "We zijn een goed dressuurland en gaan ervoor."

“Ik wil graag beginnen met het team. We zijn niet voor niets een CHIO en de landenwedstrijden zijn voor ons concours de belangrijkste rubrieken. Ik vind dat er een heel leuk team naar Rotterdam komt. Jammer dat Dinja niet kan komen, maar dat Emmelie Scholtens bij ons haar comeback maakt is natuurlijk geweldig, daar ben ik trots op. Nederlands kampioene Marlies van Baalen heeft twee ijzers in het vuur en zal bij ons met Go Legend DVB starten.”

Minderhoud en Van Silfhout

“Hans Peter Minderhoud is ook van de partij die al jaren onafgebroken aan de start komt in Rotterdam en die vorig jaar nog zei dat het lijkt alsof zijn paarden het altijd naar hun zin hebben bij ons, omdat ze er altijd goed lopen. Ook leuk dat we Diederik weer in het team hebben in Rotterdam, dat is al een paar jaar geleden.”

Moeilijk in te schatten

“Twee geweldige amazones dus en twee minstens zo goede ruiters. Over het EK gesproken, het is moeilijk in te schatten hoe Nederland er op dit moment voor staat. Ik weet uit ervaring dat als het heel goed lijkt er toch combinaties afvallen en het uiteindelijk toch tegenvalt. Maar, we hebben een paar nieuwe, veelbelovende combinaties. Het is altijd een spannende strijd op een EK. De kaarten zijn vooraf nooit geschud. Ik weet uit ervaring dat er altijd van alles mis kan gaan, ook al sta je er goed voor.”

Zowel positief als negatief

“Er kan dus nog genoeg gebeuren, zowel positief als negatief. Tenslotte over dit punt, we hebben in Nederland een paar grote, goede stallen die altijd bezig zijn met het opleiden van goede, jonge paarden en die regelmatig een nieuw talentvol paard presteren. Overigens praat ik nu over Nederland, maar dit gaat in alle landen zo. We zijn een goed dressuurland en we gaan ervoor.”

Terug naar de top

“Ik hoop zelf ook weer terug te komen aan de Nederlandse top en weer op het CHIO te rijden. Ik heb twee goede paarden, maar dit jaar komt nog net te vroeg. Vorig jaar was de eerste keer zolang ik me kan herinneren dat ik niet als deelnemer aan de start kwam. Wat me overigens goed beviel. Ik wil niet als programmavulling dienen en ik heb in mijn functie als directeur sportief genoeg te doen. Alleen bestuurder zijn geeft rust en alle tijd om me nuttig te maken.”

Bron: CHIO