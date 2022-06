Patrick van der Meer: ‘Het gaat nu eindelijk gebeuren’

Hij was al vele jaren in Rotterdam als deelnemer, op de EK's liep hij mee achter de schermen en de afgelopen twee jaar in zijn huidige functie bij de twee corona-edities (de Rotterdam Hickstead Grand Prix Challenge in 2020 en het CHIO Rotterdam 2021). Eindelijk is het dan zover: hij is al zolang bij het CHIO betrokken maar Patrick van der Meer gaat volgende week voor de eerste keer een echt CHIO Rotterdam als directeur sportief Dressuur beleven. De organisatie vroeg Van der Meer om een vooruitblik.

“We hebben een vol maar mooi dressuurprogramma. Daarom hebben we in de aanloop naar deze editie van het CHIO besloten om al op de woensdag te beginnen. We hebben heel veel verzoeken gehad van dressuurruiters en bondscoaches om in Rotterdam te mogen starten. Dat betekent dat we maar liefst acht teams hebben in de FEI Nations Cup, volle bak dus! De opzet van de landenwedstrijd is hetzelfde als vorig jaar, op donderdag rijden alle ruiters de Grand Prix en op zaterdag rijdt een deel van het team in de Grand Prix Spécial en de andere teamleden in de Kür op Muziek. We gaan mooie teams van België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland en natuurlijk Nederland zien.”

Goede kansen TeamNL

“Voor de meeste bondscoaches is Rotterdam een observatiemoment voor het WK in Herning in augustus. Mede daarom was de belangstelling zo groot en daardoor wordt het zeker spannend want voor veel ruiters hangt er dus echt wat van af. De Nederlandse bondscoach, Alex van Silfhout, heeft een geweldig team opgesteld, ik denk dat Dinja, Thamar, Emmelie en Hans Peter goede kansen hebben voor de FEI Nations Cup wedstrijd.”

CDN rubrieken

“En om hem de kans te geven om ook de andere Nederlandse combinaties nog een keer te zien rijden hebben we de CDN rubrieken op de woensdag en donderdag aan het programma toegevoegd, in plaats van de internationale CDI 3* rubrieken die we vroeger hadden. Daar kunnen nog meer Nederlandse Grand Prix-combinaties onder gelijke omstandigheden (zelfde ambiance en zelfde juryleden) laten zien of ze een WK-ticket waard zijn. Er starten overigens ook twee Belgische, één Amerikaanse en één Britse combinatie individueel in de CDN klasse.” (NB Kijk hier voor alle deelnemers aan het CHIO Rotterdam)

Teamcoach Hoeve Westland Ruiters

“En last but not least, de CHIO Zuid-Holland Cup is weer terug op het dressuurprogramma. In het Pinksterweekend was de selectie en ik moet zeggen wat een sfeer was dat! Het regende pijpenstelen maar er werd echt keihard geknokt voor de drie finaleplaatsen. Ik ben zelf ook teamcoach en met de Hoeve Westland Ruiters hebben we al menig keer de finale gereden, maar ik had dit even onderschat. Westland, de Biesboschruiters en Oud-Beijerland pakten echt uit met topruiters en -paarden. Ik vermoed dat ze er tijdens de finale, die overigens dit jaar als openingsrubriek op woensdag in de hoofdring wordt gereden, nog wel een schepje bovenop zullen gooien. Een spectaculaire openingsrubriek dus en wat zo leuk is, alle fans kunnen komen aanmoedigen want op woensdagmiddag is de toegang gratis.”

Geoliede machine

“Ik heb er zin in! Het gaat nu eindelijk gebeuren en ik ben er ook echt helemaal klaar voor. De afgelopen jaren heb ik iedereen leren kennen en samen met het team zijn we een goed geoliede machine, wat mij betreft kan het 73ste CHIO beginnen!”

Patrick van der Meer naast prinses Beatrix op het EK Dressuur van 2019 in Rotterdam. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: CHIO