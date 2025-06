Patrick van der Meer: ‘Onze ruiters en paarden deden het alle vier heel erg goed’

De Nederlandse dressuurruiters hebben op CHIO Rotterdam de FEI Nations Cup gewonnen. Hans Peter Minderhoud, Marlies van Baalen, Thamar Zweistra en Marieke van der Putten wisten allemaal een score boven de 70% bij elkaar te rijden en hielden de Britten met 215,587% versus 215,152% net achter zich.

“Het was een goede start met drie relatief onervaren paarden die hier veel, zeer nuttige ervaring hebben opgedaan met het oog op de toekomst. Ze hebben alle vier hartstikke knap gereden, ik vond dat ze alle vier een hele goed prestatie hebben geleverd”, vertelt bondscoach Patrick van der Meer.

Spannend

“En oké, al hadden we niet de meeste aantal teams, het was toch nog spannend met Engeland. Marlies heeft gedaan wat ze moest doen en we hebben gewonnen, dat is mooi! Met een Lottie (Fry, red.) en Laura (Tomlinson, red.) waren ze zeker sterk en dat bleek uit de scores. En ik moet zeggen, onze ruiters en paarden deden het alle vier heel erg goed, dus dan ben je ook blij dat je daarmee kunt winnen”, aldus Van der Meer.

Minderhoud: ‘Erg blij’

Hans Peter Minderhoud zette met Glock’s Taminiau (v. Toto Jr). een nieuw persoonlijk record neer. “Ik was erg blij met mijn proef. Het is een jong paard dat nog niet veel ervaring heeft. Hij was aan het begin iets gespannen, maar dat ging snel over en ik ben zeer tevreden!”

Lees hier het verslag.

Bron: Persbericht