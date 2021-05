Patrick van der Meer: ‘Toeters en bellen zit er niet in’

Na de EK'S van 2019 nam Patrick van der Meer het stokje over van Laurens van Lieren als directeur sportief Dressuur. Het duurde bijna twee jaar, maar nu is het zover, binnenkort beleeft Van der Meer zijn eerste CHIO in z'n nieuwe rol. Hij vertelt wat we van de dressuursport kunnen verwachten op het 72ste CHIO Rotterdam.

“Toen ik gevraagd werd voor deze functie voelde ik me vereerd. Ik heb in 2019 achter de schermen meegelopen bij de EK’s en dacht: hier doe ik het voor. Daarna heb ik vooral heel veel vergaderd, maar kwam er maar geen concours. Op bepaalde momenten heb ik me daar best zorgen over gemaakt. Het was steeds duidelijk voor iedereen dat alles om de sport draait, maar je moet wel zo reëel zijn dat we wel de middelen nodig hebben om zo’n evenement te kunnen betalen. Ik was dan ook heel erg blij toen het besluit kwam dat we het CHIO van 1 tot en met 4 juli aanstaande mogen gaan organiseren.

Enorme opluchting

“Ook voor bondscoaches en ruiters in Nederland en het buitenland was het een enorme opluchting. Er zijn zoveel internationale dressuurwedstrijden weggevallen en Aken is verzet naar het najaar. Wij zijn nu echt de mooiste wedstrijd voor Tokio. We ontvangen heel veel aanvragen van landen om in Rotterdam te mogen starten. Daarom hebben we dit jaar voor de Nations Cup besloten om teams van drie in plaats van vier ruiters te laten starten. Zo geven we meer landen een kans.”

Nationale dressuurrubrieken

“Voor de Nederlandse ruiters hebben we nationale dressuurrubrieken om alle Nederlanders de kans te geven. Voor die nationale dressuurrubrieken hebben we de Grand Prix als een soort proloog (zonder publiek) op het echte CHIO Rotterdam op woensdag 30 juni. De nationale Grand Prix Special is op donderdag. Dan begint ook het echte evenement. Met op donderdag de Grand Prix en op zaterdag de Grand Prix Spécial en de Grand Prix kür op muziek. De teams moeten zelf na de Grand Prix bepalen welke ruiters de Special rijden en wie de Kür.”

Tokio-juryleden

“De juryleden voor de nationale rubrieken zijn dezelfde als voor de internationale 5* rubrieken. En dat zijn de juryleden die ook in Tokio in de hokjes plaatsnemen.”

Toeters en bellen

“Op dit moment weten we nog niet precies welke ruiters er precies gaan komen. Alle bondscoaches en ruiters worstelen met dezelfde problemen. Hoe ziet onze planning eruit, wat is goed voor de paarden en wat is haalbaar. Voor de ruiters is het belangrijk voldoende wedstrijden te rijden om aan de kwalificatie eisen te voldoen en om als land voldoende rankingspunten te hebben. Rotterdam is de laatste wedstrijd voordat het team voor Tokio bekend wordt. En het ene paard heeft nou eenmaal meer ervaring in de ring nodig dan het andere. Die aankomende combinaties moeten nog de toeters en bellen van een echt stadion ervaren. Daar is het CHIO heel geschikt voor.”

Gouden draadje

“De ruiters wennen aan de wattenstaafjes in de neus en aan wedstrijden zonder publiek. Toch mis je het gouden draadje: het kippenvel zoals bij een wedstrijd met publiek. We gaan in Rotterdam kijken wat er mogelijk is, publiek en toeters en bellen zoals bij een normaal CHIO, zit er niet in maar misschien wel wat kleinschalige hospitality en wat specifieke doelgroepen op afstand op de tribune. Dat helpt in ieder geval voor de beleving.”

Nek uitsteken

Naast de voorbereidingen voor het komende CHIO Rotterdam staat Van Der Meer zelf ook nog op de longlist van Nederlandse dressuurcombinaties met Chinook (v. Vivaldi) en Sephora (v. Sir Donnerhall). De kans is dus groot dat we de directeur sportief Dressuur ook in de ring zullen zien bij de nationale dressuurrubriek. En verder is hij al druk bezig met de toekomst van de dressuur bij het CHIO Rotterdam. Samen met andere organisatoren zoals Aken en Falsterbö wordt gekeken hoe bijvoorbeeld van de Nations Cup dressuur een mooie competitie gemaakt kan worden. Maar eerst staat het 72ste CHIO Rotterdam op het programma. “Ik vind het eigenlijk zo stoer dat we het gaan doen. Het is best spannend om ons nek uit te steken in deze onzekere tijd, maar tegelijkertijd zie ik dat de ruiters dit concours zo hard nodig hebben. Iedereen had de afgelopen tijd begrip voor elkaar en de ruiters waren bereid om concessies te doen als het CHIO door zou kunnen gaan. Wij moeten hen steunen, ook in het belang van onze sport. We gaan er samen een mooi evenement van maken!”

Bron: CHIO