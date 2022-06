Radioprogramma Langs de Lijn: ‘Waar Gal het heilige vuur even mist, ziet hij dat wel bij Van Liere’

In het radioprogramma Langs de Lijn EO was gisteren op het CHIO Rotterdam. De contrasten in de wereld van de paardensport komen aan bod. "Aan de ene kant heb je Edward Gal, al sinds jaar en dag het boegbeeld van de dressuurploeg, die zijn carrière voorlopig heeft stilgelegd omdat hij het mentaal niet op kan brengen om wedstrijden te rijden. Aan de andere kant is daar Dinja van Liere: jong, getalenteerd en ongeremd ambitieus." Een reportage van Edwin Cornelissen.

Van Liere was gisteren de aanvoerster van de Nederlandse equipe tijdens de CHIO in Rotterdam. Edward Gal bleef buiten de ring en meed de spotlights. Gal mist op het ogenblik het heilige vuur. Bondscoach Alex van Silfhout kan dat wel verklaren: “Edward heeft een jaar of vijftien continu de kar getrokken voor het team, hij moest er altijd staan. In andere sporten zie je dat mensen het een keer 10 jaar volhouden en dan gaan ze wat anders doen. Dat ligt bij ons wat anders, je kunt het langer doen dan bij de meeste andere sporten. Dat op gegeven moment de rek eruit is en dat je een moment wil dat de druk er af is en tot jezelf wil komen….ja, ik snap hem.”

Waar bij Gal de emmer is overgelopen, is de 30-jarige Dinja van Liere juist vol enthousiasme begonnen aan haar carrière. Van Liere snapt het wel: “Het is best wel hard werken als ruiter. Het is prachtig als het allemaal lukt, als het goed gaat en goede prestaties hebt, maar ik denk wel dat veel mensen vergeten dat het echt 24 uur hard werken is. De paarden hebben de beste zorg nodig, we vragen veel van een paard maar we geven ze ook heel veel. En als je op gegeven moment geen plezier behaald aan spanningen van wedstrijden en jury’s en je krijgt altijd het commentaar positief of negatief…er wordt altijd heel veel van je verlangt. Kan me wel voorstellen dat hij weer even terug wil, naar de basis en gewoon lekker paardrijden. Dat moeten we alleen maar respecteren.”

Luister hier naar de hele reportage.

Bron Langs de Lijn