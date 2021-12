Rob Ehrens over eerste keer CHIO: ‘Een hele belevenis’

Voor de serie 'Toppers over 72 jaar CHIO Rotterdam' ging de organisatie van het evenement in gesprek met Rob Ehrens over zijn belangrijkste herinneringen aan het concours. In 1980 reed Ehrens voor het eerst zelf, maar dat was niet zijn eerste keer in het Kralingse Bos. "Voordat ik er als ruiter mocht rijden, ben ik als publiek in Rotterdam geweest, maar ik weet niet meer wanneer dat was", aldus Ehrens. "Wel dat dat een hele belevenis was, want als Limburgse boer kwam je niet vaak buiten de provincie."

“Mijn internationale debuut als ruiter was de eerste keer dat ik in Rotterdam mocht rijden, in 1980 bij de alternatieve Olympische Spelen”, blikt Ehrens terug. “Dit was geen mooi debuut, ik kwam ten val in een niet fair gebouwd parcours, op de middelste sprong van de driesprong, een triple bar. Ik reed toen met Koh-I-Noor. Overigens was ik niet de enige die in die combinatie de fout in ging.”

Extra mooi

Behalve als ruiter heeft Ehrens ook herinneringen aan het CHIO als bondscoach. Drie overwinningen in de landenwedstrijden in Rotterdam, waarvan de laatste extra bijzonder was volgens Ehrens. “Iedere overwinning is natuurlijk mooi, maar dit jaar was wel extra mooi, na een moeilijke Corona periode en in eigen land”, vervolgt Ehrens. “Ook vond ik het mooi dat Prinses Beatrix er weer bij was, zoals zo vaak in Rotterdam. Ik wilde haar eigenlijk mijn bloemen geven, maar dat vergat ik in alle commotie.”

Bron: CHIO