Rogier van Iersel vertelt over 25 jaar CHIO

In de serie Toppers van 73 jaar CHIO sprak de organisatie met Rogier van Iersel, die inmiddels 25 keer actief was op het evenement. Van Iersel kwam voor het eerst op het CHIO als kleine jongen en kwam begin jaren negentig voor het eerst in actie als jurylid. "Als je 25 jaar vertrouwen krijgt zegt dat toch wel iets. Ik beschouw dat als een privilege en ik zie er ieder jaar weer naar uit", vertelt Van Iersel, die inmiddels dertig jaar springjurylid is.

“Ik kwam al op het CHIO Rotterdam toen ik acht jaar was. Op woensdagmiddag kon je toen voor één gulden naar binnen en dat betaalde ik van mijn zakgeld. De paarden stonden toen nog voor pannenkoekenhuis De Big in een lange rij met houten bomen, een hele andere tijd was dat”, vertelt Van Iersel. “In 1992 en 1993 was ik actief, in 1994 was er geen editie in verband met de wereldruiterspelen in Den Haag. Van 1995 tot 2015 was ik onafgebroken actief. Daarna volgde een pauze van vier jaar. De 2020 editie werd geannuleerd in verband met Covid en in 2021 ben ik weer begonnen. Totaal maakt dit 25 jaar CHIO over een periode van 30 jaar.”

Trots

“Een jubileum jaar dus, bij een bijzonder evenement waar ik trots op ben. Als je 25 jaar vertrouwen krijgt zegt dat toch wel iets. Ik beschouw dat als een privilege en ik zie er ieder jaar weer naar uit. Er is maar één landenwedstrijd in Nederland en dat is een jaarlijks hoogtepunt. Als Nederland dan ook nog wint, zoals dit jaar, geeft dat natuurlijk een extra dimensie”, legt Van Iersel. “30 Jaar ben ik nu actief als springjurylid en ieder event heeft zijn eigen dynamiek. De kracht van interactie tussen wat er in de ring gebeurt en het publiek, daar kan ik van genieten. Toen TeamNL springen de landenwedstrijd won dit jaar, het medeleven van het publiek dan, schitterend, dat zijn voor mij echt hoogtepunten. In Rotterdam vind ik het extra mooi dat het publiek zo dicht op de ring zit en het terrein is niet heel groot, direct in het hart van de sport zitten, geweldig.”

Bevooroordeeld

“Als Rotterdammer ben ik natuurlijk bevooroordeeld, maar de locatie van het CHIO vind ik echt geweldig. Er zijn niet veel concoursen in de wereld die op zo’n locatie en in zo’n entourage plaatsvinden. De traditionele omgeving van de Jockey Club met toch hedendaagse faciliteiten vind ik heel mooi en tenslotte de topsport. Mede door de landenwedstrijd is het CHIO Rotterdam altijd verzekerd van een sterk deelnemersveld”, vervolgt het jurylid, die ook de organisatie graag nog even een compliment geeft. “Professionalisering is de tendens in de paardensport, maar in Rotterdam werken mensen die met hart en ziel aan de sport zijn verknocht. Hobby, passie en professionaliteit op het hoogste niveau mogelijk gemaakt door vrijwilligers die dat met hart en ziel invullen, dat is het CHIO Rotterdam.”

Medaillekansen

“De Nederlandse springruiters hebben laten zien dat ze op de goede weg zijn naar het WK in Herning. Echter de ervaring heeft geleerd dat kampioenschappen op zichzelf staan en beslist worden op onverwachte punten. Ieder kampioenschap maken vijf of zes landen kans op een medaille zonder dat je vooraf een uitslag kunt inschatten. Zoals nu lijkt acht ik TeamNL springen wel bij die vijf à zes landen, ja ik denk zeker dat ze medaillekansen hebben”, aldus Van Iersel.

Bron: CHIO