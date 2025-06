Ron Voskuilen stopt als algemeen directeur CHIO Rotterdam

Na een periode van zes jaar vertrekt Ron Voskuilen na het komende CHIO Rotterdam als algemeen directeur en zal Carolien Lavooij-Verheul het voorzitterschap van het bestuur combineren met het directeurschap van de Stichting CHIO Rotterdam. Dit past in de koers om het CHIO efficiënter te organiseren. Ron Voskuilen blijft nog een tijdje op de achtergrond betrokken bij het CHIO Rotterdam om een aantal organisatorische aanpassingen af te ronden.

Ron Voskuilen heeft in de afgelopen zes jaren het CHIO Rotterdam door de corona-crisis geleid. Onder zijn leiding is het CHIO Rotterdam sportief op een hoger niveau gekomen onder andere door toe te treden tot de Longines League of Nations.

Efficiënt organiseren

Ook is onder leiding van Voskuilen de opzet van het evenement aangepast op een manier dat ruiters, bezoekers en sponsors de stadionbeleving meer zijn gaan voelen. De stap naar een directeur-bestuurder past in de lijn om het concours efficiënt te organiseren in een tijd dat kosten stijgen en sponsoring niet meer vanzelfsprekend is.

Toekomstbestendig

“Wij zijn Ron ontzettend dankbaar voor de daadkrachtige en vernieuwende stappen die hij de afgelopen jaren heeft ondernomen”, zegt Carolien Lavooij. “De evenementenwereld is door woelige tijden gegaan en de hippische topsport verandert mee. Ron heeft ons enorm geholpen in de corona-crisis en daarna belangrijke stappen gezet om het evenement toekomstbestendig te maken.”

Sport weer op de eerste plaats

Directeur Sportief Patrick van der Meer: “In de afgelopen jaren is de sport weer duidelijk op de eerste plaats komen te staan bij het CHIO Rotterdam. Met een top programma, sterk deelnemersveld en lovende berichten van de deelnemers, eigenaren en chef d’equipes. Daar ben ik Ron erg dankbaar voor.”

Bron: CHIO