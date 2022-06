Sanne Thijssen over CHIO: ‘Ik had getekend voor een plaatsing in de top 5 en dan winnen’

In de serie Aftellen naar het CHIO sprak de organisatie van het evenement deze keer met Sanne Thijssen, die vorig jaar als debutante de Grote Prijs van het CHIO Rotterdam won. Zelf had ze het een heel klein beetje zien aankomen en haar leven lijkt vanaf dat moment een sprookjesboek. Ze vliegt de hele wereld over met haar allergrootste kameraad Con Quidam en diverse andere toppers. Wel met beide benen op de grond, want de ochtend na de winst in Rotterdam stond ze gewoon weer stallen te mesten.

“Het gaat goed met mij, dat is denk ik wel duidelijk. Con Quidam is al een hele poos in abnormale vorm. Hij won de Grote Prijs van Madrid, was met het team tweede in de Longines Nations Cup in Sankt Gallen, het gaat maar door”, vertelt Thijssen. “Met mij en de andere paarden gaat het ook goed, ja ik ben blij.”

Internationale doorbraak



“De overwinning vorig jaar in Rotterdam is naar mijn gevoel echt een doorbraak geweest. In Nederland wist men wel wie Sanne Thijssen was, maar internationaal heeft die overwinning me wel op de kaart gezet. Zo ben ik in een team van de Global Champions Tour gekomen en rij ik nu voor TeamNL springen, het is het begin geweest van veel meer zeg maar”, aldus de amazone. “En dat is mooi, mede omdat die overwinning zo ontzettend goed voelde en dan wat er allemaal uit voort komt … ik had getekend voor een plaatsing in de top 5 en dan winnen.”

Druk is nu weg



“Het klinkt misschien stom, maar de druk is voor mij nu weg. De grote concoursen volgen elkaar op en ik heb laten zien dat ik het kan. Voor Rotterdam heb ik een hele tijd het idee gehad dat ik er nog niet echt bij hoorde en me nog moest bewijzen”, vervolgt Thijssen, die daar aan toevoegt dat ze natuurlijk nog steeds zo goed mogelijk wil presteren. “Maar het voelt nu rustiger en dat is fijn.”

Stadiongevoel



De eerste keer Rotterdam was voor Thijssen vanwege corona een beperkte editie, maar toch zijn de sfeer en de gezelligheid haar bij gebleven. “Het terrein is niet absurd groot, maar het voelt wel ruimtelijk en ik vind het heel mooi. Ik vond het hoofdgebouw heel imposant en de VIP vond ik schitterend. Waar ik ook van hou is dat alle kanten rond de ring bebouwd en benut zijn, je hebt echt het stadiongevoel”.

Medaille

Het leven van de amazone lijkt eigenlijk vanaf haar jeugd al een sprookjesboek. De overwinningen zijn niet te tellen, in iedere leeftijdsklasse was ze succesvol en bij de senioren gaat dat gewoon door, maar Thijssen heeft nog wel wensen. “Mijn leven is op dit moment eigenlijk een droom, maar een medaille winnen op een groot kampioenschap staat nog wel op mijn lijstje, liefst goud natuurlijk. Echter ik zou ook nog graag echt mijn eigen spulletje runnen. Op dit moment rij ik eigenlijk alleen nog paarden van mijn vader en ik zou het ook mooi vinden om wat oudere paarden voor derden uit te brengen.

Parachute springen

Haar leven mag een droom zijn, maar er moet ook gewoon heel hard gewerkt worden. “De ochtend nadat ik de Grote Prijs won in Rotterdam, stond ik gewoon weer stallen te mesten en als er een draad in een weiland kapot is, repareer ik die ook zelf”, legt Thijssen, die op moet passen dat ze niet alleen maar aan het werk is. “Hoe moeilijk dat ook is, ik probeer wel regelmatig wat leuks te plannen. Zo ga ik graag uit eten met vriendinnen en shoppen vind ik ook leuk. Ook leuk om te vertellen, ik ga uit een vliegtuig springen! Een goede vriendin van mij was jarig en ik vroeg haar wat ze nou echt graag eens zou willen doen. Haar antwoord was dus uit een vliegtuig springen. Het is geboekt en ik ga zelf ook springen!”

Bron: CHIO