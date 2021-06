Santiago Varela: ‘Paardensport is geen wiskunde’

Santiago Varela is de parscourbouwer voor het komende CHIO Rotterdam en de Olympische Spelen in Tokio. Hij is een level 4 parcoursbouwer (hoogste niveau) maar heeft de afgelopen tijd nauwelijks 5* parcoursen kunnen bouwen. Varela wacht dus al bijna twee jaar maar is toch positief. De organisatie van het CHIO spreekt hem over het afgelopen jaar en zijn planning voor de komende tijd.

In 2011 was Santiago Varela voor het eerst parcoursbouwer bij het CHIO Rotterdam. “Louis Konickx had me uitgenodigd voor ‘zijn’ concours. Louis is een echte gentleman in onze sport. In de afgelopen tien jaar zijn Louis en ik goede vrienden geworden en hebben we heel vaak samengewerkt als parcoursbouwer en technical delegate. Ook dit Olympische jaar werken we weer samen. Dit wordt mijn derde keer in Rotterdam, eerder was ik er in 2001 en 2014. Ik ben heel blij dat het CHIO er nu aan komt want het is mijn laatste concours voordat de Olympische Spelen beginnen.”

Nieuwe routine

Op de vraag welke impact de pandemie voor hem heeft gehad, zegt Varela: “Ik had mijn laatste concours in Mexico begin 2020 en vanaf dat moment werd opeens alles geannuleerd. Ik kwam thuis en vertelde mijn gezin om vooral rustig te blijven omdat we niet wisten wat er zou gaan gebeuren. En dat hebben we gedaan. We zijn een hechte familie, we zijn vanuit huis gaan werken, hebben ons een nieuwe routine aangewend en onze tijd benut om veel te leren. Dat werkte prima. Ik begon dit nieuwe jaar met goede verwachtingen maar toen kregen we ook het rhinovirus nog. Dus opnieuw kalm blijven en afwachten wat er ging gebeuren. Maar gelukkig… recent mocht ik bouwen in Oliva, Praag en Madrid en nu mag ik binnenkort naar Rotterdam.”

Alles anders

“Onze sport is geen wiskunde, omdat we werken met paarden is alles anders. Sommige paarden missen het wedstrijdritme maar ik ben er van overtuigd dat de topruiters, zoals Steve Guerdat en Scott Brash weten wat ze doen en met de situatie juist omgaan.”

Focus op technische kant

Is er iets dat Varela anders gaat doen na de lange lockdown periode? “Niet echt. M’n collega’s en ikzelf hebben zo onze eigen ideeën en blijven daarbij. We houden ons aan de regels en focussen ons op de technische kant van de parcoursen. We zijn allemaal mensen die van paarden houden, maar we zijn ook gewoon mensen. Het goede van de pandemie is dat we tijd hadden om video’s en resultaten te bekijken en met elkaar te bespreken. Rotterdam is een selectiemoment en daarvoor een belangrijk moment voor de ruiters. Een goede reden om geen hele grote veranderingen door te voeren.”

500% meer

Na Rotterdam en Tokio bouwt Varela de finale van de Nations Cup in Barcelona. “Ik ben een positief mens en kijk uit naar de finale. Je kan zeggen dat we maar een paar kwalificatiewedstrijden hebben gehad dit jaar (in Europa: Sankt Gallen, Sopot, La Baule en Rotterdam) terwijl we er in een normaal jaar 29 wereldwijd hebben. Ik zou liever zeggen we hebben dit jaar vier kwalificaties en een finale, dat is 500% meer dan een jaar geleden!”

Bron: CHIO