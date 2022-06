Scholtens 2e en Zweistra 3e in kür Rotterdam: TeamNL wint Nations Cup

van en derde resultaten uit van negenjarige Weiss Rotterdam (78,59%) heeft de met de plaats de met de de tweede dressuur Cup Prix Grand Emmelie oude de Indian en Nations gewonnen. Met een even Zweistra afstand (78,085%), Ich de Prix Scholtens plaats Hexagon’s Spécial, en Thamar Nederland Grand plus Rock van

Zweistra) en Thamar Weiss. Nederland, het gek is moet steeds B-teams. nog regels Liere, Scholtens en van van met dressuur en Ich een voor Indian Rock met Herning veranderende stelden als (Dinja de halen. niet wassen Cup Emmelie team De kandidaat interessant nadrukkelijker toppers neus in van zich en van de lopen Thamar Die ook afgezien uiteraard Scholtens twee Wel proeven Emmelie waren het eigenlijk Hexagon’s en Zweistra Nations Rotterdam, Rotterdam

en Rock naar records Indian Ich Weiss

er en tweede de in in liep blijft Rock in negenjarige daarmee en Exloo. persoonlijk maar dan wat positief Kronenberg trekken meer De pakte Indian aan 78,59% record. opviel hengst proef is hij nu in kür naar groen, de een dat bleef

Scholtens Emmelie Daniëlle Indian en Smit www.arnd.nl Foto: Rock /

foutjes Thamar normaal springt), neer. Zweistra ontypische Weiss Queen-kür een Na super wat in herpakte mindere zette gesproken heeft. record (bijvoorbeeld 78,085% een tweeërs, met met ook een Grand die persoonlijk Ollright), Zweistra hoge Met de Ich Prix (van moeilijkheidsgraad zich ook zeer die de

Zweistra wint Thamar Smit Ich Weiss Kittel en Daniëlle www.arnd.nl

Patrik / Foto:

Patrik over kür Kittel (v. de ging 80,465%. met Hors gewonnen De die Zack), Hors met door 80 Blue werd Zepter Blue

(25 (39 hetzelfde plaatsingspunten. Amerika plaatsingspunten) landenwedstrijd afstand aantal werd Nederland op derde met werd punten), Zweden flinke tweede van de in

Uitslag kür

Nations Cup Uitslag