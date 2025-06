Siebe Leemans tweede in 1.40m in Rotterdam

Siebe Leemans liet vanmorgen op CHIO Rotterdam van zich horen met de achtjarige KWPN'er Maestro Gusto vd Laarse Heide (v. Comme il Faut). Het paar legde het parcours foutloos af en finishte in 35,49 seconden. Hiermee werd hij tweede. De goedgekeurde KWPN-hengst Maestro Gusto van de Laarse Heide werd gefokt door de familie Zandbergen uit de Oberlina-stam, de lijn waar deze familie uit Zundert al generaties lang top springpaarden uit fokt. De grootmoeder van Maestro Gusto, Kwidanta van de Laarse Heide (v. Quidam de Revel), was de merrie waarmee Mathijs van Asten kampioen van Nederland werd.

Carlee McCutcheon gaf iedereen het nakijken en trok de overwinning naar zich toe met de twaalfjarige Westfaalse Coco Mercedes (v. Chacco Son I). De Amerikaanse amazone stuurde de merrie foutloos rond en noteerde de winnende tijd van 34,19 seconden. Hiermee stond ze 1,5 seconden los van Leemans.

Lia tweede

Zoe Lia tekende voor de derde plaats met de 15-jarige Demont (v. Drosselklang II). De Italiaanse amazone liet alle balken in de lepels liggen met de ruin en kwam over de eindstreep in 36,82 seconden.

Bron: Horses.nl