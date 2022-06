Springruiter Kevin Jochems tweede in Grote Prijs van Rotterdam

Springruiter Kevin Jochems (Kalmthout) heeft een topprestatie geleverd door met zijn felle schimmel Cornetboy tweede te worden in de vijfsterren Grote Prijs van CHIO Rotterdam. TeamNL deed het met vier van de veertien ruiters in de barrage heel goed. Patrick Lemmen (Grashoek) reed Exit Remo naar de vierde plaats. De Ier Daniel Coyle ging er als laatste ruiter in de barrage met de overwinning vandoor. “Om hier voor het thuispubliek twee keer foutloos te rijden is fantastisch”, aldus Jochems.

Het was dus spannend tot het laatst in de finaleronde van de Longines Grote Prijs van Rotterdam. De Ier Daniel Coyle, pupil van Jeroen Dubbeldam, reed met de eerder door zijn trainer eerder gereden Oak Grove’s Carlyle sneller en foutloos dan de spectaculaire barrage van Kevin Jochems.

De Nederlandse 26-jarige ruiter Kevin Jochems uit het Belgische Kalmthout verraste met zijn fantastisch gereden eerste omloop en met de razendsnelle barrage met zijn gretige schimmel Cornetboy, die in eigendom is van de Japanse amazone Karen Polle en Axel Verlooy. In de tijd van 37.20 verwees Kevin, vorig jaar met zijn voormalige toppaard Turbo Z nog winnaar van de wereldbekerwedstrijd in Oslo, de toptijd van veel-winnaar Julien Epaillard naar de tweede plaats. Het voormalige KNHS Talent van het Jaar: “Ja, ik ben heel tevreden. Ik rijd Cornetboy nog maar sinds een paar maanden. We reden hier onze eerste vijfsterren wedstrijd en dus ook onze eerste vijfsterren Grote Prijs. En om dan hier voor het thuispubliek twee keer foutloos te rijden is fantastisch. Het is altijd mooi om voor eigen publiek te rijden. Het voelt heel anders dan vorig jaar zonder publiek door de corona en nu met publiek. Het publiek stond echt achter me. Dat voelde heel goed.”

Patrick Lemmen (37, Grashoek) is still going strong de laatste maanden. Na een sterk gereden NK in Deurne (zesde) en goede resultaten in de gewonnen landenwedstrijd in Praag klopte de Limburger bij bondscoach Jos Lansink aan de deur met twee safe en sterk gereden ronden in de Grote Prijs. Met de als dressuurpaard gefokte Exit Remo eindigde Lemmen op een mooie vierde plaats in hun eerste vijfsterren Grote Prijs. “Dit voelt fantastisch. Ik heb een heel goed paard in Exit Remo. Dit niveau is voor mijn nieuw. Ik heb de kans gekregen om hier op het CHIO te starten en die heb ik met beide handen gegrepen. Om in zo’n accommodatie te rijden is gewoon abnormaal.”

Veertien van de 45 deelnemers reden foutloos in de eerste ronde van de Grote Prijs, ontworpen door de Nederlandse parcoursbouwer Quintin Maertens. Naast Jochems en Lemmen lukte dat ook de 22-jarige Lars Kersten met de eerder door Kevin Jochems gereden Emmerton. Ze finishten hun barrage foutloos in de tijd van 39.84 seconden en eindigden daarmee op de zevende plaats.

De eveneens 22 jaar oude Hessel Hoekstra, onlangs winnaar van de Grote Prijs van Eindhoven en tweede in de GP van Geesteren, moest in de barrage een springfout incasseren met Ikoon VDL en eindigde als negende in hun eerste vijfsterren Grote Prijs. Op vrijdag won Hoekstra met zijn andere paard Faramiloma bij zijn debuut op CHIO Rotterdam de openingsrubriek. Daarmee maakte Hoekstra zijn uitnodiging voor het CHIO meer dan waar.

Na de gewonnen Nations Cup op vrijdag en drie internationale overwinningen en topprestaties in de Grote Prijs hebben de ruiters van TeamNL sterk gepresteerd tijdens het 73ste CHIO Rotterdam.

Uitslag Longines Grote Prijs van Rotterdam, 160m

1. Daniel Coyle (Irl), Oak Grove’s Carlyle (v.Casall), 0 – 0, 36.69 sec

2. Kevin Jochems (Kalmthout), Cornetboy (v.Cornet’s Stern), 0 – 0, 37.20 sesc

3. Juien Epaillard (Fra), Caracole de la Roque (v.Zandor Z), 0 – 0, 37.49 sec

4. Patrick Lemmen (Grashoek), Exit Remo (v.San Remo), 0 – 0, 38.38 sec

7. Lars Kersten (Eghel), Emmerton (v.Silvio I), 0 – 0, 39.84 sec

9. Hessel Hoekstra (Lelystad), Ikoon VDL (v.Bubalu VDL), 0 – 4, 38.32 sec

Bron: KNHS