Sterk dressuurdeelnemersveld op CHIO Rotterdam: ‘Ontzettend veel aanvragen’

Voor de topdressuurcombinaties is het aantal 5* wedstrijd dit jaar erg dungezaaid. En de Olympische Spelen staan voor de deur. Het is dus logisch dat veel landen zich hebben aangemeld voor het komende CHIO Rotterdam. "Wij hebben echt heel veel aanvragen van deelnemers gekregen dit jaar", zegt Patrick van der Meer, directeur sportief Dressuur.

Op CHIO Rotterdam – op de agenda van 1 tot en met 4 juli – doen België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, de Verenigde Staten, Zweden en natuurlijk Nederland mee aan de FEI Nations Cup dressuur. Voor de Nederlandse dressuurruiters is er de dag voor het internationale 5* evenement officieel van start gaat een nationale Grand Prix waar twaalf Nederlandse combinaties aan start komen.

Drie combinaties, geen streepresultaat

Evenals bij de Longines FEI Nations Cup Jumping bestaat een landenteam dit jaar uit drie combinaties en vervalt het streepresultaat. Na de 5* Grand Prix op donderdag wordt bekend welke combinaties de Grand Prix Special rijden en welke de Grand Prix Kür op Muziek. Deze beide rubrieken vinden plaats op zaterdag. De deelnemers aan de nationale dressuur rijden op donderdagmiddag de Grand Prix Special.

Voorwaarde voor Tokio-deelname

“Met name voor de aankomende combinaties is deelname aan internationale 5* wedstrijden een voorwaarde om geselecteerd te kunnen worden voor de Olympische Spelen. Met dit programma hopen we zoveel mogelijk ruiters en bondscoaches te kunnen helpen met hun voorbereidingen voor Tokio. En kunnen wij rekenen op geweldige sport”, aldus Patrick van der Meer.

Bron: CHIO Rotterdam