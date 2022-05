Thamar Zweistra: ‘Er zit nog zoveel meer in Ich Weiss’

CHIO Rotterdam sprak in aanloop naar het concours met Thamar Zweistra, die afgelopen weekend zilver won op het NK Dressuur en zich daarmee ook in de kijker reed van bondscoach Alex van Silfhout richting het WK in Herning. Zweistra zegt: " Er zit nog zoveel meer in en Hexagons Ich Weiss".

Over de zilveren plak op het NK zegt Zweistra: “Ja, ik ben heel erg blij. Dit resultaat had ik niet verwacht. Ik heb echt fijn gereden in Ermelo. Nog wel met kleine foutjes, maar dat is een kwestie van kilometers maken. Er zit nog zoveel meer in en Hexagons Ich Weiss vindt het helemaal niet moeilijk en doet het graag, dus dat werkt fijn.

Toekomst voor TeamNL positief

“Op het NK waren andere deelnemers dan normaal. Hans Peter en Edward waren er natuurlijk niet, dus het leek vooraf smal aan de top, maar dat was zeker niet zo. ik vond zelfs dat het deelnemersveld in de breedte gegroeid is. Er zijn veel nieuwe veelbelovende combinaties en vergeleken met concurrerende landen moeten we nog wel groeien, maar ik zie de toekomst positief als alle paarden voor Nederland behouden en fit blijven.”

Herning

“Voor de Wereldkampioenschappen zijn er nog twee observaties, Exloo en dan Rotterdam of Aken. De bondscoach zal beslissen, maar ik hoop dat ik Rotterdam mag rijden en dan het allerliefst in het team wat de landenwedstrijd rijdt, dat is echt een droom van mij. Eerst ga ik nog naar Compiègne met Double Dutch en Ich Weiss, dan rij ik Exloo en dan dus hopelijk het CHIO. Tussendoor doe ik thuis rustig aan, de paarden doen al genoeg. Rotterdam is de laatste observatie voor het WK en dus heel belangrijk. Ik heb vertrouwen in Herning. Ik hoop dat Glock’s Dream Boy van Hans Peter en Desperado N.O.P van Emmelie Scholtens snel weer fit zijn en met de top 3 van het NK en nog een paar combinaties heeft de bondscoach denk ik echt wat te kiezen.”

Ich Weiss

“Ich Weiss is gefokt en in eigendom van Leunus van Lieren en het is tot nu toe de laatste nakomeling van Rubiquil. De hengst is fanatiek en heeft echt lol in het rijden. Wanneer je naast hem staat, heeft hij wel een soort ADHD, maar als je erop zit, is hij gefocust. In zijn stal is hij ongeduldig en speelt hij graag met stro, dat gooit hij alle kanten op. Hij lijkt groot, maar dat maakt hij zich vooral in de ring, hij meet 1.68m. Ik ken hem dus zijn hele leven al en toen hij 5 was ben ik hem gaan rijden. Zijn moeder Vinegra heb ik ook in de Grand Prix gereden, dus hij heeft het talent niet van een vreemde. Ich Weiss was geen type paard voor jonge paarden proeven, ik heb één keer een zesjarigen proef gestart bij De Kroo, één keer ZZ zwaar in Aerdenhout. Toen hij zeven was heeft hij Lichte Tour gestart en daarna heb ik hem doorgetraind tot aan de Zware Tour.”

Dromen van kampioenschappen

“Ik ben best verwend in mijn paardenleventje, van jongs af aan werk in een ontzettend leuk team op een geweldige stal, maar met een paard als Ich Weiss komen er nog wel dromen boven. Hoe mooi zou het zijn om eens in TeamNL te komen en een EK, WK of zelfs een Olympische Spelen te mogen rijden”.

Rotterdam is meer dan alleen paarden

Over CHIO Rotterdam zegt de amazone: “Zoals ik al zei, ik hoop dat ik in Rotterdam mag rijden. Rotterdam is het CHIO, maar ook de stad, je kunt ook eens wat anders zien dan paarden. Ik neem altijd mijn fiets mee, want van het hoofdterrein naar stal is een stukje lopen. Verder de gezelligheid met de vele bekenden, Zeeland – Rotterdam is niet ver en de sfeer in het bos, ja ik heb er heel veel zin in.”

IJsje eten en lui zijn

Thamar Zweistra vertelt enthousiast, vrolijk en vol passie, ze bruist duidelijk van energie. CHIO Rotterdam vraagt zich af of ze ook wel eens rustig aan doet. Zweistra: “Niet zo vaak. Ik rijd acht à tien paarden per dag en geef daarnaast les. Maar in de zomer eet ik graag een ijsje en ben toch ook wel eens lui. Heerlijk op de bank liggen, ik hou er van. Sporadisch doe ik in mijn vrije tijd iets bijzonders. Ik ben wel eens bij Radio 538 in Breda geweest met Koningsdag, maar één keer was genoeg. Dit jaar ben ik wezen shoppen in Antwerpen, een stuk relaxter.

Toekomst

“Ik ben nu eenmaal een hele grote paardengek. We hebben hele goede jonge paarden en na de huidige toppers komt er zeker weer een nieuwe goede generatie. Samen met Leunis heb ik onder andere een zesjarige van Glock’s Johnson, die onze stalruiter Benedek Pachl rijdt in de selecties voor het WK jonge paarden. Ook loopt er een goede vijf jarige Toto jr. mee in die selecties, Hexagon’s Gorgeous Black Art een NRPS gekeurde hengst. De Johnson ga ik sowieso overnemen, hij is deels in mijn eigendom.”

Zorgen om de sport

“Wel maak ik me zoals veel collega’s zorgen om onze sport. Het is jammer dat dat nodig is, want onze sport is zo mooi, het samenspel tussen paard en ruiter. Ik denk dat we meer naar buiten moet treden, dat we de buitenwereld meer moeten laten zien en horen. Anky was daar voorheen heel goed in, zij was veelvuldig in de media en echt een paardenmeisje met een grote aanhang. In de huidige tijd denk ik dat Dinja hier een rol in zou kunnen spelen, zij is goed met sociale media en is echt zo’n modelletje”.

Bron: CHIO Rotterdam