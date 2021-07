Total US loopt proef van zijn leven en stelt met 84,28% Nations Cup-zege veilig

Als Glock's Total US (v. Totilas) zich onder Edward Gal in zo'n tempo blijft ontwikkelen als hij de afgelopen wedstrijden heeft gedaan, kan hij nog voor mooie dingen gaan zorgen in Tokio (als hij de uitverkorene wordt van Gal). In Rotterdam liep de negenjarige hengst op de muziek van vader Totilas zijn beste proef tot nu toe en die werd door de jury beloond met 84,28% (2e plaats achter Isabell Werth). Dat opgeteld bij Glock's Dream Boy (v. Vivaldi) die ook een super Spécial (PR van 78,894%/1e plaats) en de tweede plaats van Hermès in de Spécial en de resultaten uit de Grand Prix zorgt voor zege in de Nations Cup.

De Hermès-situatie hing vanavond natuurlijk als een donkere wolk boven de Nations Cup, maar team Glock zorgde er vanavond door dat de zon een beetje ging schijnen door die donkere wolken. Dream Boy liep onder Hans Peter Minderhoud een super Spécial en kwam net zoals de Grand Prix uit op een PR: 78,894%. De zon ging nog wat harder schijnen door de negenjarige Total US.

Zo goed zagen we Total nog niet

Nicole Werner zei het onlangs al in een op het NK dressuur opgenomen filmpje van de KNHS: hij heeft nog een maand, anderhalve maand nodig. We zijn nu nauwelijks een maand verder en in Rotterdam was te zien wat Werner bedoelde. Edward Gal krijgt het steeds beter voor elkaar om de enorme bewegingskwaliteit van Total US in goede banen te leiden. Zo goed als hij vanavond liep in de kür op muziek – op de tonen van vader Totilas – zagen we hem nog niet. Hij komt steeds meer in balans. Ten opzichte van het NK is ook vooral de galop enorm verbeterd.

Edward Gal met Glock’s Total US Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Vier van de vijf juryleden gingen in de technische beoordeling over de 80% (alleen Kathrina Wüst bleef er met 78% net onder en Francis Verbeek kwam in de technische beoordeling zelfs boven Isabell Werth en Weihegold uit). In de artistieke score zit ook nog rek: als Total US nog wat meer aankan, kan Gal de proef nog iets lastiger maken (de proef zoals we hem van Totilas zelf kenden). Onder de streep kwam er nu 84,28% op het scorebord.

Voor Dream Boy geldt hetzelfde

Voor stalgenoot Dream Boy geldt overigens hetzelfde: zo goed als afgelopen weekend zagen we hem nog niet en de jury dacht er net zo over. Zowel in de Grand Prix als in de Grand Prix Spécial scoorde hij een nieuw persoonlijk record. Vanavond in de Spécial kwam er 78,894% op het scorebord. En met die PR’s in de pocket (notabene van vier Olympische juryleden) zal Hans Peter Minderhoud met een goed gevoel zijn koffers pakken.

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Spanning bij Dinja van Liere en Hermès

Bij het kijken naar Dinja van Liere en Hermès (v. Easy Game) is het al lastig om niet te denken aan alles wat er op de achtergrond speelt. Des te knapper is het hoe Van Liere Hermès door de Grand Prix loodste afgelopen donderdag. Want zij wist toen al lang wat wij vandaag weten. Vandaag in de Grand Prix Spécial leek het zwaard van damocles iets te zwaar boven het hoofd te hangen van de combinatie. Spanning zorgde voor fouten die de score op 73,489% deden belanden.

Dinja van Liere en Hermes Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Ga er maar aan staan: met dit alles in je achterhoofd nog een topproef rijden. Wat donderdag wel lukte, lukte vandaag niet helemaal. Al rond de ring was te zien dat Hermès er met zijn hoofd niet helemaal bij was. Van Liere loodste hem toch nog met heel veel gevoel door de proef. De eerste drafreprise zorgde voor een score van rond de 76%, maar na de stap ging het mis. Bij het aanpiafferen sloeg Hermès naar het been en ging hij kort in verzet.

De tweede piaffe slaagde fraai, maar bij het aangalopperen speelde de spanning weer op. Vervolgens sloop nog een fout in de eners. Daarop volgden nog wel twee mooie pirouettes (vooral de tweede) en een goede serie op de AC-lijn. Op de slotlijn zag je met hoeveel gevoel Van Liere Hermès rijdt: ze vroeg niet alles in de laatste piaffe en die was dus wat minder dan we van Joop van Uyterts hengst gewend zijn. Maar hij liet hem wel zien. Onder de streep kwam er 73,489% (71,064%-75,213%) op het scorebord, goed voor de tweede plaats.

Marlies van Baalen met mes tussen de tanden naar 77,695%

De kans is reëel dat de keuze tussen Marlies van Baalen en Dinja van Liere helemaal geen keuze meer wordt: namelijk als het de KNHS niet lukt om de FEI te dwingen Van Liere toe te laten tot de Spelen. Maar Marlies van Baalen reed alsnog met het mes tussen de tanden vanavond. Van Baalen, die ook genoeg voor haar kiezen heeft gehad de afgelopen tijd met het overlijden van vader Arie, is er op gebrand te laten zien dat zij de teamplaats verdient.

Marlies van Baalen en Go Legend Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

En dat lukte ook dit weekend: na haar beste Grand Prix tot nu toe van afgelopen donderdag, gaf ze ook alles in de kür, die ze na het NK pas voor de tweede keer reed. Ze leek af en toe haar handen iets vol te hebben aan Go Legend, maar stuurde hem foutloos door de kür met een behoorlijke moeilijkheidsgraad. Op het scorebord kwam 77,695% te staan, variërend van 73,75% (69,5% technisch/78% artistiek) van Magnus Ringmark tot 80,125% (73,25% technisch/87% artistiek van Francis Verbeek. Die score was goed voor de vierde plaats. Omdat de landenwedstrijd wordt beslist door plaatsingspunten (en niet door percentages) was die vierde plaats het streepresultaat.

Teamselectie

Met de nog niet geklaarde Hermès-situatie is het lastig praten over de teamselectie. We kunnen er voor nu van uit gaan dat het team zal bestaan uit Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Marlies van Baalen.

Werth

En dan is de winnaar ook nog niet genoemd: Isabell Werth. Zij deed er ten opzichte van de Grand Prix duidelijk een schepje bovenop met tweede paard Weihegold OLD (v. Don Schufro) en kwam na een kür waarop eigenlijk niets was aan te merken op 87,53%. Dorothee Schneider stuurde DSP Sammy Davis jr (v. San Remo) naar de derde plaats (tussen Gal en Van Baalen) met 80,065%.

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag kür

Uitslag Spécial

Isabell Werth met Weihegold OLD Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl