Van Liere, Van Baalen, Scholtens en Gal in team Nations Cup Rotterdam

Bondscoach Patrick van der Meer heeft de combinaties bekend gemaakt die voor Nederland van start zullen gaan in de FEI Nations Cup voor dressuurruiters die op het CHIO Rotterdam verreden wordt. Van der Meer koos voor Rotterdam voor de top vier uit de Grand Prix Spécial van het recent verreden Nederlands kampioenschap.

Donderdag 20 juni zullen onderstaande combinaties de Nederlandse eer verdedigen.

– Dinja van Liere met Hermès N.O.P. (v. Easy Game)

– Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache)

– Marlies van Baalen met Habibi DVB N.O.P. (v. Blue Hors Don Schufro)

– Edward Gal met GLOCK’s Total US (v. Totilas)

Moeilijke keuze

Patrick van der Meer: ”In Parijs is de Grand Prix Spécial bepalend voor de landenwedstrijd. Ik heb voor het CHIO nu gekozen voor de vier combinaties die tijdens het NK het beste scoorden in die proef, maar het was een moeilijke keuze. Het niveau op het NK was enorm hoog en het lag allemaal heel dicht bij elkaar.”

Ontbrekende MER-score

Aanvullend op het KNHS persbericht kan opgemerkt worden dat er ook een praktische reden is voor de keuze voor Edward Gal.

Edward Gal heeft nog maar één van de twee vereiste MER-scores (67% op een FEI-wedstrijd) en komt op dit moment om die reden nog niet in aanmerking voor selectie voor de Olympische Spelen.

‘Nog van alles mogelijk’

”Het CHIO is voor ons de tweede observatiewedstrijd richting de Olympische Spelen en er is nog van alles mogelijk, zeker omdat tijdens het NK iedereen zo aan elkaar gewaagd was. De combinaties die nu niet in het team zitten rijden op woensdag en donderdag hun proeven in Rotterdam onder exact dezelfde omstandigheden als de combinaties die in de landenwedstrijd rijden. Dat maakt het voor mij mogelijk om alle prestaties goed te vergelijken.”

FEI Nations Cup opzet

CHIO Rotterdam, dat van 19 t/m 23 juni plaats vindt, is voor de Nederlandse dressuurruiters de tweede en tevens laatste observatiewedstrijd op weg naar de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. Voor de FEI Nations Cup zijn de resultaten in de Grand Prix bepalend. Deze wordt op donderdag 20 juni verreden. De Nederlandse ruiters die geen deel uit maken van het Nations Cup team, maar nog wel kans maken op een teamplaats voor de Olympische Spelen, zullen voor dezelfde juryleden al op woensdag 19 juni van start gaan in de Grand Prix. Zij rijden op donderdag 20 juni de Grand Prix Special. De combinaties die van start gaan in de FEI Nations Cup rijden zaterdag 22 juni de Grand Prix Spécial of een kür op muziek.

Bron: KNHS / Horses.nl