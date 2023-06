Van Silfhout over Grand Prix Rotterdam: ‘Een debacle’

Het Nederlandse dressuurteam kwam vandaag in de Nations Cup van Rotterdam niet verder dan de zesde (en voorlaatste) plaats. Frankrijk, Duitsland, Zweden, Groot-Brittannië en België gingen over TeamNL. Bondscoach Alex van Silfhout steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken “Een debacle, het zat allemaal niet mee", vertelt hij aan CHIO Rotterdam.

“Emmelie heeft natuurlijk goed gereden en met de 69,5% van Diederik kunnen we leven. Marlies en Go Legend zijn altijd zo stabiel, dus ik weet niet wat er vandaag gebeurd is. Hans Peter was met Invictus vooraf al een klein risico. Dit paard heeft nog wel eens last van spanning, maar de laatste wedstrijden ging dit steeds beter en de warming-up verliep ook heel goed. In de test ging het helaas helemaal mis. Natuurlijk moeten combinaties ook een kans krijgen en hopelijk kunnen we het de komende dagen rechttrekken en zaterdag een beter resultaat neerzetten. Diederik en Emmelie gaan van start in de Grand Prix Special en Marlies en Hans Peter rijden de Kür.”

‘Drie a vier weken aan het rijden’

Emmelie Scholtens vormde het lichtpunt door bij haar comeback naar de derde plaats en 72,478% te rijden met Indian Rock, iets hoger dan de score op zijn laatste wedstrijd (Wereldbekeretappe Stuttgart november). Scholtens vertelt aan CHIO Rotterdam te hebben genoten van haar rit: “Ik ben zo’n drie à vier weken terug weer begonnen met rijden. Alleen Indian Rock, dus ik heb nog niet veel uren in het zadel gemaakt. Ik wilde heel graag in Rotterdam rijden, maar het was niet zeker of het zou lukken. Het is een lastige blessure die nog heel veel tijd gaat vergen om volledig te herstellen. Maar ik dacht wel: als ik thuis kan rijden, kan ik ook op wedstrijd! Het was nog niet perfect, maar ik ben blij om terug in de ring te zijn.”

Tussenstand Nations Cup

Uitslag Grand Prix

Bron: CHIO Rotterdam