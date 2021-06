Versoepelingen komen te laat voor CHIO Rotterdam

De versoepelingen die het kabinet gisteren aankondigde komen te laat voor het CHIO Rotterdam om het topevenement in het Kralingsebos te kunnen openstellen voor publiek. ''De accommodaties zijn al opgebouwd'', zegt woordvoerster Anita Lussenburg. ''We kunnen nu niet meer een tent afbreken en een tribune opbouwen. We zitten te kort op het evenement.''

Er kan dus definitief geen publiek worden toegelaten op het CHIO. Het zou kunnen dat de versoepelingen gevolgen hebben voor de regels voor de aanwezige officials, vrijwilligers, ruiters en journalisten. In ieder geval is de mondkapjesplicht afgeschaft.

1,5-regel

”Voor het evenement geldt sowieso testen voor toegang of vaccinatie aantonen. We gaan maandag onderzoeken hoe het in de nieuwe situatie zit met de 1,5-meter regel”, aldus Anita Lussenburg.

