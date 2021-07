Ward blijft Mathy voor in 1.45m direct op tijd

McLain Ward liet zojuist alle concurrenten achter zich in de 1.45m-rubriek op het CHIO Rotterdam. De Amerikaanse topspringruiter reed de ring binnen met de 12-jarige Westfaler Catoki (v. Catoki). De combinatie bleef van het hout af en zette de winnende tijd neer van 61,07 seconden. Met deze razendsnelle tijd verwees hij Francois Jr Mathy naar de tweede plaats.

De Belgische springruiter Mathy kwam niet in de buurt van de tijd van Ward en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij rekende in het parcours direct op tijd op de 13-jarige Casanova de L’ Herse (v. Ugano Sitte). Het paar kwam ook zonder springfouten door het parcours, maar had 2,64 seconden langer nodig om de finish te bereiken. De Belg was eind juni ook succesvol met de hengst in Grimaud. In de CSI5*-rubriek over 1.50m behaalden ze de derde plaats.

Sternlicht maakt top drie compleet

Adrienne Sternlicht eindigde op de derde plaats met de tienjarige BWP’er Lafayette van Overis (v. Kashmir van Schuttershof). De amazone stuurde de bruine ruin foutloos rond in 64,08 seconden.

Jochems tiende

Kevin Jochems was de beste Nederlander in deze rubriek. Hij had naar Rotterdam de twaalfjarige Balou Z (v. Balou du Rouet) meegenomen. Het duo reed foutloos rond in 68,46 seconden. Afgelopen weekend was de combinatie succesvol in Knokke. In het tweefasen-parcours over 1.40m pakten ze de winst.

