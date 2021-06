Willem Greve: ‘Als ik moet kiezen is dat een luxeprobleem’

In aanloop naar CHIO Rotterdam spreekt de organisatie met meerdere topruiters. Dit keer met Willem Greve. De springruiter verkeert met twee echte toppaarden momenteel in een luxe positie.

“Willem, hoe gaat het met je?”, is de beginvraag. “Goed! Ik ben niet ziek geweest en al mijn paarden zijn goed te pas. Highway TN, Carambole, Grandorado TN en Zypria S N.O.P., allemaal lijken ze in vorm. De hengsten hebben momenteel wel een dubbele agenda met de dekdienst erbij, maar ook dat lijkt geen probleem. Bij mij zelf is er mentaal niets meer aan te doen”, grapt Willem Greve. “Maar fysiek ben ik goed in orde. Ik heb de concoursen erg gemist en de echt mooie wedstrijden, onder andere met het team, komen er nu aan. Ik ben al twee keer in Opglabbeek geweest, heb de Sunshine Tour gedaan, Indoor Brabant en nu beginnen de grote outdoor concoursen.

Geen ramp

“In eerste instantie vond ik de lockdown wel lekker. Het was eigenlijk wel goed, eens een tijdje rust in ons hectische bestaan. Maar op een gegeven moment was ik het zat. Ik mocht niet klagen hoor, want de handel ging best goed door, de hengsten dekten gewoon, er waren alleen geen wedstrijden. Dat was vooral voor de oudere paarden niet fijn, zij misten het ritme. Maar dat is geen ramp gebleken, het gaat nu snel weer de goede kant op en voor je het weet, is alles weer normaal.”

Klassieker

Vindt Greve het fijn dat het CHIO Rotterdam doorgaat? Hij kan het niet laten en grapt weer: “Ik vind het eigenlijk jammer. Nee zonder dollen, ik vind het geweldig en zie er naar uit. Rotterdam zal nooit eerder zo’n cruciale rol gespeeld hebben in de selectie. Tien dagen na afloop van het concours gaan de paarden voor Tokio al in quarantaine, het CHIO wordt belangrijker dan ooit dit jaar. Ik ga in normale jaren ook graag naar Rotterdam. Ik heb er mooie herinneringen aan waarvan de allermooiste toch wel uit 2016 komt, toen we met het team de landenwedstrijd wonnen (Greve zorgde er met zijn twee geweldige foutloze rondes met de KWPN-hengst Carambole voor dat laatste ruiter Maikel van der Vleuten zijn tweede ronde niet eens meer hoefde te rijden, red.). Net als iedereen denk ik bij Rotterdam aan pannenkoekenhuis De Big. Het is zo gezellig om daar te eten. Verder staat Rotterdam voor mij ook voor hoog niveau, mooie sport en historie, het is een klassieker, prachtig.”

Agenda

“Ik ga naar La Baule waar ik voor het team rij, daarna misschien Knokke en daarna staat Rotterdam in de agenda. Ik weet nog niet precies welke paarden ik naar welk concours meeneem, maar in Rotterdam zal ik in principe Grandorado, Carambole en Zypria S N.O.P. starten.”

Tokio-kansen

Bij de vraag of Greve zichzelf kansen toedicht voor Tokio komt zijn Twentse nuchterheid boven. “Daar kan en wil ik nog weinig over zeggen. De paarden moeten eerst goed in vorm zijn. Dat lijken ze en dan ga je natuurlijk nadenken, in principe wil je niets liever. Alleen die vorm moet ik zien te houden en liefst nog een beetje uitbouwen. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Ik ga ook nog geen voorkeur paard noemen, als ik een keuze zou moeten maken, is dat een luxeprobleem.”

Bevoorrecht

“Ik hoop eerst dat iedereen goed uit deze situatie komt en dat we allemaal de draad weer op kunnen pakken. Ook vind ik dat dit coronajaar ons heeft laten zien dat we moeten beseffen hoe bevoorrecht wij, springruiters, zijn. We zijn altijd zo gehaast, we genieten te weinig van wat we hebben!”

Bron: CHIO