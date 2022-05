Willem Greve: ‘Niets is zo mooi als winnen met het team in eigen land’

In de serie Aftellen naar het CHIO 2022 spreekt de organisatie van CHIO Rotterdam met kersvers Nederlands kampioen Willem Greve. De ruiter hoopt dit jaar weer deel uit te maken van het Nederlands team dat deelneemt aan de FEI Nations Cup. De laatste twee keer dat Team NL op eigen bodem won, zat Greve in het team. "Daar zou ik natuurlijk graag een derde keer aan toevoegen."

Het is voor Greve echter nog niet duidelijk of hij weer in het team zit. “Het is nog ongeveer zes weken tot Rotterdam en er komen nu een paar serieuze testmomenten aan. In eigen land zal de bondscoach het sterkst mogelijke team aan de start brengen en de komende weken zal blijken wie dat zijn. Maar de winst van vorig jaar smaakt naar meer.”

Niets zo mooi als winnen in eigen land

Terugblikkend op vorig jaar vervolgt de ruiter: “Het was een bewogen tijd door corona en de Olympische Spelen waren al dichtbij. We hadden slechts een korte en zware aanlooptijd voor een heel belangrijk kampioenschap. Voor Rotterdam reed ik Knokke, daar liepen mijn paarden al super en op het CHIO zetten ze dat door. Ik reed foutloos en in de tweede manche hadden we een tijdfout. Geweldig was het, wat een ontlading, niets is zo mooi als winnen met het team in eigen land.

Met drie paarden naar Rotterdam

Greve heeft twee toppaarden, Grandorado TN en Highway TN. “Daarnaast heb ik een fijne achtjarige hengst van een eigenaar uit Ierland. Voor een eigenaar uit dat land reed ik ook aan het begin van mijn carrière en nu rij ik dit paard voor de twee zonen van dezelfde man, heel bijzonder. In principe gaan deze drie paarden mee naar Rotterdam.”

Mooi passend afscheid

Carambole, waar Greve jarenlang succesvol mee was, gaat niet meer mee. “Er komt nog een mooi, passend afscheid voor hem. Carambole is nog top fit, maar zo’n paard gun je een mooi, passend einde en dat was de winst in Barcelona met het team zeker. Hij heeft dertien jaar zijn uiterste best voor me gedaan, heeft alles gegeven en dan verdient hij het niet om af te glijden en als derderangs paard de sport te verlaten. Hij wordt thuis nog wel gewoon gereden en gaat daarnaast lekker in de wei. Soms is hij wel eens uit zijn humeur, hij beseft dat hij niet meer de koning is die hij was, maar het is goed zo en ik weet zeker dat ik er over vijf jaar nog precies hetzelfde over denk”.

Perfect

Als de ruiter het mooiste moment van 2021 benoemd, is dat er uiteraard ook eentje met Carambole.“Barcelona ! Zonder twijfel ! De finale van de Longines FEI Jumping Nations Cup zie ik als de Champions League van de paardensport. De teamspirit was super, we hadden allemaal ons aandeel in de overwinning, de sport was geweldig, mijn moeder, mijn zussen, m’n nichtje en veel vrienden waren er en dan met Carambole nul rijden, het was perfect”.

