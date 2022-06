Winnende Dinja van Liere voert TeamNL Dressuur aan in Nations Cup CHIO Rotterdam

De Nations Cup Dressuur op het CHIO Rotterdam kende zojuist haar eerste proef. Dinja van Liere maakte met Hermès direct een vuist door de winst te grijpen. Emmelie Scholtens werd op Indian Rock vierde. Zo zorgden zij dat het Nederlandse equipe op de voorlopige gedeelde eerste plaats staat.

De jury zette Dinja van Liere en haar KWPN-erkende Hermès (v. Easy Game) unaniem op de eerste plaats, de score viel met 79.739% net onder de 80 procent uit. Daarmee stond ze zelfs ruim 3.5% los van de concurrentie. Dinja was naar eigen zeggen dan ook tevreden: “Ik ben echt heel blij en tevreden met onze proef vandaag. Vorig jaar was wat moeizaam, ik ben blij dat ik nu fijner heb kunnen rijden. Hèrmes voelde heel goed aan. Hij is sowieso in topvorm en wordt steeds beter. Er zijn nog wat kleine dingen die beter moeten en ik wil eigenlijk over die 80 procent heen. Dus ik wil nog beter maar ben vandaag heel erg blij met hem.”

Ruimte naar boven

Bondscoach Alex van Silfhout was ook tevreden met de prestatie van Van Liere. “Ik ben heel erg blij met Dinja. Emmelie kan nog beter. Natuurlijk is het nog een jong paard, maar ik hoop dat ze dit weekend nog wat omhoog kan klimmen. Thamar maakt eigenlijk nooit fouten in de eners en appuyementen, maar nu slopen er twee grote, kostbare fouten in. Uiteraard heb ik haar al gestraft,” grapt de chef d’équipe met een knipoog. CHIO Rotterdam geldt als derde observatiewedstrijd richting het WK in Herning begin augustus. “Een grote wedstrijd in zo’n entourage en onder deze omstandigheden is heel waardevol voor mij en geeft ook een idee wat er komen gaat. Ik ben nieuwsgierig wat er zaterdag gaat gebeuren,” besluit Van Silfhout.

Emmelie Scholtens en Indian Rock op vier

Aangezien Desperado N.O.P. nog niet fit is, zadelde Emmelie Scholtens haar tweede KWPN-hengst, de Apache-zoon Indian Rock. Ondanks zijn negenjarige leeftijd, maakt de hengst al veel indruk in de koningsklasse. Emmelie’s proef werd beloond met 72.783% en dat resulteerde in de vierde positie. Zoals Alex van Silfhout al aangaf, kende Thamar Zweistra vandaag enkele dure fouten en zij moest genoegen nemen met 69.652%. Daarmee bleef zij met Hexagon’s Ich Weiss (v. Hexagon’s Rubiquil) op plaats vijftien nog net voor op teamgenoot Lynne Maas en Eastpoint (v. Westpoint).

Landenstrijd gaat zaterdag verder

De Zweedse Patrik Kittel eindigde met 76.13% op de tweede plek, net voor Ashley Holzer die voor team USA uitkomt. De Verenigde Staten deelt de voorlopige leiding in de landenstrijd met Nederland, met Zweden in de achtervolging. Zaterdag gaat de teamstrijd verder en zal ieder land twee combinaties naar de Grand Prix Special afvaardigen en twee combinaties zullen hun nationale vlag verdedigen in de Kür op Muziek.

Bron: KNHS