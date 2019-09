Comme il Faut en Cador nazaten aan kop bij de zesjarigen

In de tweede kwalificatie voor zesjarigen in Warendorf pronkten de Comme il Faut-zoon Oak Grove's Commander Bond en de Cador-nazaat Cartwright bovenaan de uitslagenlijst. In groep één snelde Oak Grove's Commander Bond en diens ruiter Harm Lahde naar de winst en in de tweede was Cartwright onder het zadel van Richard Vogel de beste.

In het direct op tijd parcours was Harm Lahde de aller snelste. De Duitser stuurde zijn Comme il Faut-nakomeling rond in 68,01 en ging er met de overwinning vandoor. Pascal Lindner en FBW Carontino As (v.Coronas) werden tweede met een tijd van 68,80. Jana Fink en de Kannan-dochter Kannalida M pakten een derde prijs met een tijd van 71,70. Otto Vaske en Aventador S (v.Armitage) eindigden als vierde voor Henrik Griese en Zinordanos (v.Zento).

Groep twee

Richard Vogel schreef met Cartwright gisteren al de eerste kwalificatie op zijn naam. Vandaag flikte de ruiter dat kunstje weer opnieuw. Vogel kwam door de finish in 68,23 en pakten de winst in groep twee. Maurice Tebbel en Copin’s Boy (v.Copin vd Broy) moesten met 70,32 bijna twee seconden toegeven en mochten achter Vogel plaatsnemen. Hannes Ahlmann maakte met Clintello (v.Cascadello) de top drie compleet voor Max-Hilmar Borchert die met Darth Vader (v.Diarado) net naast het podium op de vierde plaats eindigde. Onze landgenoot Arne van Heel werd vijfde. De stalruiter van Hof Kasselmann stuurde My Moneypenny (v.Messenger) rond in 73,59 en eindigde bij de beste vijf in groep twee.

Bron: Horses.nl