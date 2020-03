CSI Twente voorlopig verder met voorbereiden

Op Facebook laat de organisatie van CSIO / CDI Twente 2020, wat van 1 tot en met 5 juli op de kalender staat, weten door te gaan met de voorbereidingen. Het Organiserend Comité zal de komende weken verschillende scenario's uitwerken. Tijdens de 46ste editie van het evenement staat een van de halve finales op het programma van de nieuwe internationale wedstrijdserie voor landenteams van de European Equestrian Federation (EEF).

De organisatie schrijft op Facebook: “Zoals veel organisatoren hebben we te maken met de huidige ongekende situatie op het COVID-19-virus. Desalniettemin gaan de voorbereidingen voor het komende CSIO / CDI Twente 2020 (1-5 juli 2020) door. Het Organiserend Comité zal de komende weken verschillende scenario’s uitwerken om de situatie op een gepaste manier te beheren. Gezondheid en veiligheid van alle atleten, paarden, exposanten, sponsors, bezoekers en medewerkers zullen bij onze overwegingen de hoogste prioriteit hebben. We hebben nauw contact met de autoriteiten, Fédération Equestre International (FEI), European Equestrian Federation (EEF) en de Nederlandse nationale federatie KNHS en zullen u zo snel mogelijk informeren over nieuwe ontwikkelingen.”

Hoe het met de EEF competitie voor landenteams gaat is nog onduidelijk. De eerste wedstrijd voor de regio West, waar Nederland toebehoord, staat gepland in Le Touquet-Paris-Plage van 7 tot 10 mei. Of deze wedstrijd al zal worden gehouden is heel onzeker.

Bron Facebook