Bas Moerings: ‘Er zit geen wereldruiter op’

De 22-jarige Bas Moerings won vanmiddag de Grote Prijs van Geesteren met de door de familie Moerings zelfgefokte, negenjarige KWPN-hengst Iphstar (v. Denzel vh Meulenhof). Het is Moerings eerste grote overwinning en wel direct op 3* niveau. “Ongelooflijk dat ik de enige was die met dubbel nul de ring uitkwam! Ik had hiervoor zelfs nog nooit een één of twee ster Grote Prijs gewonnen" vertelde de gelukkige Moerings na afloop.

“Eerlijk gezegd had ik dit ook niet durven verwachten. De eerste proef was al loodzwaar en Hessel (Hoekstra – red) maakt zo’n fout als nu normaal niet.” Volgens Moerings had de Duitse parcoursbouwer Stefan Schäfer de ruiters voldoende keuzes voorgeschoteld. Desalniettemin was het basisparcours bijzonder lastig en kwamen slechts drie combinaties tot de barrage. Moerings: “Er zaten drie lastige opgaven in het parcours. Vier keer de galop, de driesprong en de laatste lijn met de triple-bar. Je moest de kop er echt bijhouden. De tijd was niet super scherp, maar precies goed. Je moest wel doorrijden. Het stond ook echt hoog. Niet lomp, maar wel technisch hoog.”

Geen wereldruiter

Moerings paard Ipsthar, wordt door kenners een wereldpaard genoemd. Lachend: “Dat is hij ook, alleen zit er geen wereldruiter op. We hebben hem zelf gefokt en opgeleid. Je moet hem niet in de weg zitten. En dat is moeilijk zat af en toe…”

Hessel Hoekstra: ‘We zijn in vorm’

Net als Bas Moerings is ook Hessel Hoekstra, die tweede werd na een balk in de barrage, sinds dinsdag, 22 jaar oud. Hoekstra: “Ik kan niet anders dan tevreden zijn. Eigenlijk had ik maar twee mindere rubrieken, in de rest was ik steeds foutloos.” Hoekstra won twee weken geleden CSI Eindhoven, zíjn eerste grote overwinning. “Na Eindhoven had ik wel een goed gevoel, we zijn wel in vorm op dit moment. Vrijdag waren we al vierde in de dikke proef, nu tweede. Dan kan ik niet klagen. Bas heeft ook verdiend gewonnen.” Over twee weken mag Hoekstra zijn debuut maken op het hoogste niveau. In Rotterdam is hij deelnemer aan het CSIO5*. “Bondscoach Jos Lansink heeft contact gehad met mijn werkgever Erik Wiefferink. Normaal kom je niet zomaar bij zo’n evenement binnen, dus dat is een mooie kans voor mij. Mijn paard is nog jong en ik ook.”

