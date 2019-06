Nederland staat met 8 strafpunten na de eerste ronde op de tweede plaats in het klassement van de Nation Cup of The Netherlands. Brazilië gaat aan kop met slechts 4 strafpunten. Zweden staat derde met 12 strafpunten. De tweede omloop is live te zien.

In de eerste mache wisten slechts vier combinaties, waaronder Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero de nul te houden. De tweede manche is live te volgen via clipmyhorse.

Bron: Horses.nl