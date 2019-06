Brazilië wint Nations Cup springen, Nederland tweede

De FEI Nations Cup of The Netherlands werd een tweestrijd tussen Brazilië en Nederland. De ruiters in groen-geel trokken uiteindelijk aan het langste eind, dankzij enkele beeldschone foutloze rondes in een uitermate lastig parcours. Nederland wist mede dankzij nulrondes van Houtzager en Van der Vleuten het zilver binnen te slepen.

De Brazilianen gingen na de eerste omloop al duidelijk aan de leiding, met slechts 4 strafpunten. Nederland had er toen 8, Zweden 12. Sterke springlanden België en Duitsland lieten flinke springfouten noteren en hadden het pleit al voor de tweede manche vrijwel verloren. Spanje ging er uiteindelijk met het brons vandoor, nadat Zweden in de tweede manche nog een stevig setje balken verzamelde.

Opzet Nations Cup

De FEI Nations Cup springen wordt verreden over twee omlopen met hetzelfde parcours. Van elk land komen vier combinaties aan de start, de startvolgorde in de tweede omloop wordt bepaald door de resultaten in omloop één. Het resultaat van de minst presterende combinatie per omloop wordt weggestreept. Als er hierna twee of meer landen met dezelfde score aan kop gaan, volgt een barrage om de winst in de landenwedstrijd.

Briljante Brazilianen

Eerste starter Marlon Manolo Zanotelli struikelde in ronde één op hindernis 11, een enorme oxer. Het bleek een zeer lastige opgave, die in de gehele wedstrijd voor talloze springfouten zorgde. In de tweede manche lieten Zanotelli en Sirene de la Motte (v. Apache de Adrier) de oxer wel liggen. Dankzij hun nulronde lag de druk bij Nederland.

Het duurde tot de tweede Braziliaanse teamruiter Felipe Amaral voordat er in de eerste manche een nulronde te vieren viel. Het tweede rondje van Amaral en de perfect springende, Nederlands gefokte, Germanico T (v. Numero Uno) bleef eveneens zonder fouten. Vorige week had de ruiter in Sopot ook al goede resultaten voor zijn land gereden.

Ook laatste Braziliaanse starter Pedro Veniss bleef in de eerste ronde foutloos met Quabri de l’Isle (v. Kannan). Hij hoefde in de tweede manche niet eens meer te starten en besloot dat ook niet te doen. De bonus voor ruiters die in beide manches foutloos rijden liet hij aan zijn landgenoot Amaral. Brazilië eindigde op 8 strafpunten.

Oranje combinaties

De eerste combinatie voor Oranje werd gevormd door de winnaars van de GP van Twente 2019, Maikel van der Vleuten en Dana Blue (v. Mr. Blue). Van der Vleuten hield veel controle, en bracht de attente merrie steeds goed terug op het achterbeen. In de eerste ronde had de combinatie nog een touché op tripel en viel de achterste balk van de zeer lastige hindernis 11, een grote oxer. Maar in de tweede ronde liet Van der Vleuten zijn nog altijd frisse Dana Blue in grootse stijl over het parcours vliegen en bleef de teller op nul staan.

Willem Greve heeft met Zypria S (v. Canturo) ook in Sopot en Rome goede resultaten in de Nations Cup. Eerste van de stijl, gebroken lijn naar de dubbel. Kwam wel goed over de enorme oxer, maar liet ook nog op hindernis 10 een balk vallen. 8 strafpunten. twaalfjarige merrie,Springt erg goed. In de tweede ronde kwam Greve wel goed over de stijlsprong, maar viel de oxer alsnog.

Marc Houtzager was met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) de derde Nederlandse starter. De ruiter liet het er in het eerste gedeelte heel gemakkelijk uit zien. De lastig in te schatten stijl ging keurig goed en ook de beruchte oxer nummer 11 was geen probleem. Tot vreugde van het Twentse publiek een foutloze ronde voor Nederland, de tweede nulronde tot dan toe, na 17 starts. In de tweede manche had de combinatie even een rommeltje op de dubbel, maar kwam daar uiteindelijk goed doorheen. Maar op de laatste hindernis zat een addertje onder het gras. Terwijl Houtzager al dacht dat hij foutloos rond was gekomen, trilde de voorbalk van de oxer nog in de lepel en viel alsnog naar beneden…

Jur Vrieling vormde met VDL Glasgow vh Merelsnest N.O.P. de laatste Nederlandse combinatie. In de eerste ronde waren de twee zeer goed onderweg, met veel controle en mooi gesprongen. Ze kwamen te vlak over hindernis 10, waar een balk viel. De tweede manche verliep een stuk minder soepel. Hindernis 4c en 9b vielen en toen ook op hindernis 10 opnieuw een springfout ontstond, besloot de Vrieling de handdoek in de ring te gooien. Nederland kwam daarmee in totaal op 12 strafpunten uit.

Spanje naar brons

Alberto Marquez Galobardes en Ucello Massuere (v. Cassini II) hielden als in de eerste ronde als vierde combinatie het hout hoog. Daarmee bleven de Spanjaarden ook in het spel voor de tweede manche. Nadat Zweden in die ronde her en der fouten maakte en Santiago Nuñez met Valentino de Hus Z (v. Vivaldi du Seigneur) ook zonder balken bleef, mocht Spanje de derde trede van het podium betreden.

Zweden tuimelt

Stefanie Holmén was op weg naar een ijzersterke foutloze ronde maar kreeg toch een balk op de laatste hindernis van het loodzware parcours. Ze greep naar haar cap toen ze zich realiseerde wat er achter haar gebeurde terwijl ze over de streep galoppeerde. Ook in de tweede ronde wist de ervaren amazone geen foutloos parcours te realiseren. Irma Karlsson had liefst 12 strafpunten in de eerste omloop, maar revancheerde zich met alleen een balk op de stijl in de tweede omloop. Laatste starter voor Zweden, Rolf Göran Bengtsson kreeg met Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) in de eerste ronde al op hindernis 10 een probleem. In de tweede omloop werd het een balkenbrij voor de topruiter, met 12 strafpunten voor Bengtsson zakte Zweden naar de zesde plek.

Duitse dames incasseren weigeringen

Vooraf kon Duitsland op papier wel als favoriet worden aangeduid, maar er ontstonden in de eerste ronde wat problemen met de controle en gehoorzaamheid. Simone Blum en DSP Alice (v. Askari), die tweede waren in de GP op vrijdag, strandden op hindernis 7. Deze stijlsprong had een witte topbalk, die wat lastig te zien was voor de paarden. De merrie aarzelde, weigerde en ging er vervolgens dwars doorheen. De tweede poging ging gelukkig wel goed, want Blum wilde natuurlijk wel door kunnen rijden voor het team. De ervaren merrie liet ook nog een balk vallen op de onderscheidende hindernis 11. Gelukkig voor de regerend wereldkampioenen konden ze zich in de tweede omloop revancheren. De fenomenaal springende Alice bleef wel wat kijkerig in de hoek waar in mashoge letters het motto van de Nations Cup ‘Be Proud’ stond. Maar Blum hield het hout hoog en zette alsnog een goede prestatie neer voor Duitsland.

Ook voor Büttner’s Minimax (v. Cornado) van Janne-Frederieke Meyer-Zimmerman was er een weigering in ronde één. De ruin kwam op 5 strafpunten na een ongehoorzaamheid op de triple. In de tweede omloop nam Meyer de aanloop ruimer en bleef de triple liggen, maar viel er alsnog een balk op de beruchte oxer.

Observatiewedstrijd

De Nations Cup in Twente telde voor de Nederlandse springruiters ook als tweede observatiewedstrijd voor het EK in Rotterdam.

Uitslag

