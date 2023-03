CSI Twente weer terug naar 4*-status

Met het in ere herstellen van de vier sterren-status bij het springen, een terugkeer van de basissport en een prominente rol voor dressuur lijken de belangrijkste voorwaarden aanwezig om het CSI Twente 2023 van woensdag 7 tot en met zondag 11 juni te laten uitgroeien tot een succesvol en gevarieerd hippisch evenement.

“We verwachten veel goede deelname”, aldus organisator Rob Maathuis. “Ook al omdat een aantal concoursen dit jaar niet doorgaat of niet op dezelfde data zit als wij.”

In de aanloop naar de 47ste editie is de organisatie al volop bezig met de voorbereidingen. Momenteel wordt hard gewerkt om het terrein van het Equestrian Park Erve Maathuis verder te verfraaien als landgoed. Zo worden dit voorjaar nog vijftig tot honderd nieuwe bomen extra aangeplant en enkele honderden meters heg aangebracht. Ook wordt het hekwerk verder uitgebreid.

Gras unique selling point

Alle rubrieken bij het springen op internationaal niveau worden gereden op de hoofdpiste met de grasbodem. “Voor ons een uniek selling point”, aldus Rob Maathuis. “Met Valkenswaard zijn we het enige topconcours in ons land dat dit biedt, net als beroemde concoursen in het buitenland zoals Aken, Calgary, Dublin, Rome, Madrid, La Baule, Mexico City, Hamburg, Hickstead, Wiesbaden en Falsterbo. Ook die worden allemaal op mooie grote graspistes verreden.”

Behalve het CSI4* wordt ook het CSI1* er volledig afgewerkt. Van donderdag tot en met zondag worden er veertien rubrieken verreden over hoogtes van 1,20 tot en met 1,55 meter.

Basissport weer terug

Nadat deze vorig jaar eenmalig op het programma ontbraken, keren de wedstrijden voor de basissport terug op de agenda. Tijdens de ‘talentendag’ op woensdag staan de rubrieken over 1,10 meter en de proeven voor vier- en vijfjarige paarden gepland. Het springen over 1,00 meter en voor de pony’s (van 0,50 tot en met 1,20 meter) heeft op zondag plaats. Het onderdeel bixie wordt dan verzorgd door manege Snorrewind uit Markelo.

Dressuur

Van donderdag tot en met zaterdag is de zandpiste het domein voor de dressuur. Er wordt internationaal gereden op alle niveaus door ponyruiters, children, junioren, young riders, rijders tot 25 jaar en senioren in het CDI3*. Enkele rubrieken daarvan zijn speciaal voor jonge paarden. Voor de dressuurjeugd geldt het concours in Geesteren bovendien als een observatiewedstrijd voor het EK.

Bron: Persbericht