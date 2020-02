Europese primeur Global Amateur Tour voor CSI Twente

Behalve de halve finale van de Longines EEF Series en de Grand Prix Sales voor spring- en dressuurveulens voegt CSI Twente van woensdag 1 tot en met zondag 5 juli nog een nieuw element toe aan haar toch al stevige programma. Met de Global Amateur Tour (GAT) komt een jong en snel groeiend initiatief naar het Erve Maathuis in Geesteren, dat hiermee een Europese primeur noteert.



De Global Amateur Tour is in 2018 in het leven geroepen door de Mexicaan Christian López Redetzki, de Braziliaan Alexander Stefan Dattelkremer en de Nieuw-Zeelandse Lucy Olphert. De tour is opgezet om amateurruiters wereldwijd de gelegenheid te bieden deelgenoot te zijn van internationale topevenementen. Het concept is in eerste instantie uitgerold in Mexico, Brazilië, Argentinië, Marokko en Nieuw-Zeeland en breidt nu uit naar Europa.

Leasepaarden

Het unieke aan de serie is dat de deelnemende ruiters rijden op leasepaarden uit het land waar de wedstrijd plaatsvindt. Hiermee worden grote logistieke, veterinaire en administratieve belemmeringen opgeheven. De buitenlandse ruiters verblijven circa een week op locatie en krijgen hiermee de kans te acclimatiseren en te trainen met de leasepaarden en hun begeleiders, waardoor interessante (handels)contacten kunnen opbloeien. Tevens maken culturele en toeristische uitstapjes in het gastland deel uit van het concept. De wedstrijden in de Global Amateur Tour worden verreden op het niveau van 1,20 meter.

Bron: Horses.nl/Persbericht