Hessel Hoekstra beste Nederlander in 2*-Grand Prix

In de laatste rubriek van de dag in Geesteren ging Daisuke Fukushima er met Conblue (v. Conthargos) met de overwinning vandoor. De Japanner klokte af op 34,66 seconden en was daarmee een van de twee ruiters met een rit onder de 35 seconden. Hessel Hoekstra bleef ook foutloos in de barrage van deze 1,45m-rubriek, maar hij was met Quincy (v. Quintender) net te langzaam voor de top drie en werd vierde.

Wilton Porter was met Delinquent JX (v. Darco) de andere van de twee, die onder de 35 seconden bleef en daarmee stelde de pupil Jeroen Dubbeldam de tweede plaats voor zich veilig.

Top drie

Ahmed M.N. Mansour was met de KWPN-merrie Estoril de Vardag (v. Vaillant) goed voor de derde tijd. De ruiter uit Jordanië galoppeerde in 35,57 seconden foutloos over de streep. Hoekstra was met 35,87 seconden net iets langzamer en eindigde op de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl