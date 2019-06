In Beeld: Team NL Nations Cup Dressuur

Het was een spannende strijd tussen de Nederlandse ruiters en de Zweden, maar uiteindelijk won Oranje de FEI Nations Cup in Geesteren met een verschil van twee punten. Alle vier de Nederlanders hebben goed gereden, zo goed dat zelfs de vierde plaats van Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) in de Special als wegstreepresultaat gold.