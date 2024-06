Darragh Kenny klasse apart in Geesteren: ‘Hij ging wel heel snel’

Een dag na Steve Guerdat zette vandaag een andere wereldtopper één van de kwalificatiewedstrijden voor de Grote Prijs van CSI3* Twente naar zijn hand. De Ier Darragh Kenny was een klasse apart in de rubriek over 1,50m direct op tijd met zijn dertienjarige bruine hengst Chic Chic (v. Comme il Faut). “Gisteren liep het niet zo best en gingen er twee balken naar beneden. Bij het inrijden liep het vandaag een stuk beter en gaf hij me een fijn gevoel. Daarom durfde ik het wel te wagen en voor een vlotte ronde te gaan. Het ging wel heel snel. Ik heb een paar risico’s genomen, maar het pakte prima uit.”