Moerings met Ipsthar naar overwinning GP Geesteren

In de 1,50 m Grote Prijs van Geesteren was de eerste helft van het deelnemersveld al terug op stal voordat de eerste nulronde werd opgetekend. Er stond een lastig basisparcours op het Twentse gras. De 40ste starter, Hessel Hoekstra vormde de allereerste foutloze combinatie met Icoon VDL (v. Bubalu VDL). Ook laatste starter Bas Moerings mocht met de zelfgefokte negenjarige KWPN-hengst Iphstar (v. Denzel vh Meulenhof) naar de barrage, waarin hij als enige foutloos bleef en daarmee de winst verzekerde. Hoekstra werd prachtig tweede. De Duitse Nina Piasecki was met Sheikh (v. Stakkato) derde.

Het basisparcours was met recht lastig te noemen. Vooral de driesprong en de zwart-gele combinatie waren moeilijk, maar er vielen balken op alle hindernissen. Van de 49 starters kwamen er slechts drie uiteindelijk zonder fouten aan de streep. Het leek er zelfs lange tijd op, dat er een barrage tussen de vierfouters zou komen. Olympisch kampioenen Ben Maher en Explosion W (v. Chacco-Blue) hadden CSI Twente uitgekozen voor hun rentree in de aanloop naar het WK in Herning. Maar ook zij hielden het niet droog. Aan de streep stonden er zelfs 12 strafpunten op de teller. De winnaar van 2019, Maikel van der Vleuten, kreeg met Dywis HH een springfout, maar hield de schade beperkt tot één balk en werd uiteindelijk zesde.

Drie naar de finale

Hessel Hoekstra was de 40e strater met Icoon VDL. Met wat geluk in de lastige combinatie aan het einde van het parcours, kwamen Hoekstra en de vermogende bruine als eerste zonder fouten door de basisomloop. Drie-na-laatste starter Nina Piasecki reed met haar Sheikh een keurig (haast onopvallend) rondje naar de nul. En toen was er dus toch een barrage. Ook laatste starter Bas Moerings hield met Iphstar het hoofd koel en werd de derde barrage-kandidaat.

Verloop barrage

Hessel Hoekstra opende het bal voor de winst in de barrage. Icoon ging mooi in het ritme over de eerste hindernissen, maar raakte een balk op de golvenhindernis halverwege. Daarna werd het gas wat meer opengetrokken. De combinatie finishte snel, in 39,96 seconden. Piasecki had op hindernis twee al een balk en voerde daarna het tempo flink op, maar dat kostte haar een balk. De Duitse finishte in 42,11 seconden. Bas Moerings mocht het als laatste proberen, met de van nature snelle Ipsthar. De opdracht was foutloos blijven. Moerings opende met bravoure. De lijn naar de lastige combinatie werd overwonnen en ook de laatste hindernissen bleven liggen. Dat was maar goed ook, want de tijd van Hoekstra bleek erg snel. Maar de winst – en de auto – was voor Moerings.

Uitslag