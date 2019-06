Rob Ehrens: ‘Meer combinaties om uit te kiezen’

De Nederlandse springruiters zijn in de FEI Longines Nations Cup of the Netherlands tweede geworden achter het team van Brazilië. Voor volgepakte tribunes op Erve Maathuis in Geesteren noteerde het Nederlandse kwartet een totaal van 16 strafpunten. “De Brazilianen waren soeverein. Het is goed een heel goed resultaat waar ik blij mee ben”, aldus Rob Ehrens.

“In eigen land tweede worden is goed. Dat is ook wel eens anders geweest”, zegt bondscoach Rob Ehrens tevreden. “Brazilië was gewoon soeverein. Wij hadden een paar heel goede rondjes. Maikel van der Vleuten en Dana Blue (v. Mr. Blue) hadden in de eerste ronde echt een pechfout en waren in de tweede subliem. Willem Greve reed een tweede ronde beter en Zypria S (v. Canturo) sprong heel goed. Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) vond ik de tweede ronde nog veel beter dan de eerste, waarin ze foutloos waren. Dat verzin je niet dat de balk op de laatste hindernis pas valt als ze over de finish zijn. Dan zijn het toch vier strafpunten. De tijd staat stil en de paal valt. Echt een flutfout.”

Zeker van de overwinning

Brazilië was na drie combinaties zeker van de overwinning en kon laatste ruiter op stal laten voor de slotronde. Dat gold voor Nederland ook, dat het team uit Zuid-Amerika niet meer kon inhalen, maar toch kwam Jur Vrieling sportief het volle stadion binnen gereden met VDL Glasgow vh Merelsnest N.O.P. (v. Nabab de Reve). “In eigen land moet je gewoon rijden. De druk is dan wel iets anders, vandaar dat Jur na een paar fouten opgaf. Maar uiteindelijk ben ik heel tevreden met deze tweede plek.”

“We hebben nog twee wedstrijden in de serie. We krijgen nu als tweede niet de volledige punten, maar zijn wel het beste land dat hier voor punten rijdt. Ik hoop dat we in de volgende wedstrijden in Falsterbo en Dublin nog veel punten pakken. We strijden verder. Dit was een goed concours voor ons, waar Maikel op vrijdag de Grote Prijs won. Er was mooie sport voor veel publiek. Voor mij is ook belangrijk dat ik weer meer combinaties heb om uit te kiezen. Maikel van der Vleuten en Dana Blue is daar een voorbeeld van.”

Smolders naar Knokke met Don

Aanvankelijk zou Harrie Smoders rijden in Geesteren. De huidige nummer 9 van de wereldranglijst koos voor het driesterren concours in Knokke, waar hij zaterdagavond met zijn toppaard Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) de Grote Prijs won. Ehrens: “Harrie zou op een ander concours op een lager niveau zijn paard Don weer in vorm brengen. Hij was tevreden dat hij de Grote Prijs won. Ik heb nu Falsterbo en Aken nog om vervolgens mijn keuze te maken voor het EK. Het is goed dat er keuze is. Dat houdt de ruiters scherp en daardoor kunnen we op het EK nog sterker voor de dag komen.”

Klassement

De tussenstand in de Longines FEI Nations Cup™ serie, 1e Europese divisie:

Frankrijk, 260 België, 245 Duitsland, 195 Zwitserland, 180 Ierland, 160 Nederland Oostenrijk, 135 Groot Brittannië, 120 Italië, 90 Zweden, 60

Bron: Persbericht KNHS / Horses.nl